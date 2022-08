İmkasız Kelimesi Çalışma İle Ortadan Kalkıyor

YouTube’da yaklaşık 5 milyon abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan ismini mutluluktan alan Niloya, her hafta izleyicileri yeni bir maceraya çıkarmaya devam ediyor. Eğitici öğretici içerikleri ile her bölümde bambaşka bir hikayeyi ekranlara taşıyan kahramanlar, sabırsızlıkla beklenen yeni bölümünde çalışmanın önemine değinerek, imkansız kelimesinin ortadan kalktığını gösterecekler. Her cumartesi günü saat 09.00’ da YouTube kanalında miniklerle buluşan Niloya ve arkadaşları 20 Ağustos 2022 tarihinde ‘’Çalışırsan Olur” bölümü ile ekranlara gelecek.

Çalışırsan Olur

Elif o gün bahçede iki ağacın arasına ip bağlayarak dengede durmaya çalışmaktadır. Elif ipe ayağını koyup çıkmaya çalışır ama aynı anda düşüverir. Elif’in iple yaptığı bu oyun Niloya’nın dikkatini çeker. Ne zor bir oyundur bu böyle... Elif çok zor bir şeye heves etmiştir. İpte yürümek çok zordur. Zaten Elif’te vazgeçmiştir. Niloya ise vazgeçmemesini, çalışırlarsa başarabileceklerini söyler! Denemeden bilemezsin deyip, ayağını ipe koyup üstüne çıkmaya çalışır. Ama sendeleyip düşer. Niloya hemen pes etmez. İpte yürüme çalışmalarına devam eder. Elif de peşindedir. Murat’ın olmaz öyle şey, Mete’nin mümkün değil nidalarına aldırmazlar. Gece gündüz çalışır ve uğraşırlar. Sonunda Niloya yine arkadaşlarının olmayacak dediği bir anda ip üzerinde ikinci adımını atar. Herkes çok şaşırır. Ve sonunda köyde Elif ile birlikte küçük bir gösteri hazırlarlar. Bol alkışlı bu gösterinin sonunda, çok çalışarak elde ettikleri başarıdan dolayı Niloya ve Elif çok mutlu olurlar…