İnsan Kaynakları dijital çağa hazır değil

KPMG’nin geleneksel İK araştırması, günümüzde İnsan Kaynakları yöneticilerinin İK’nın 21’inci yüzyıldaki işlevini tanımlama konusunda görüş farklılıkları yaşadığını ortaya koydu.



Bu yıl 21’incisi düzenlenen araştırmaya 64 ülkeden bin 201 üst düzey İK yöneticisi katıldı. Araştırmaya 31 farklı sektörden katılan şirketlerin yarısına yakınının 5 bin ve üzerinde çalışan sayısına sahip olduğu ve yıllık gelirlerinin 1 milyar doların üzerinde gerçekleştiği belirtildi.



Araştırmaya göre İK yöneticilerinin bir bölümü, departmanlarının değişimi için kaynaklarını öngörülerine uygun şekilde kullanmaktan çekinmezken, büyük bir kısmı değişime ayak uydurma konusunda ‘bekle gör’ politikasını benimsiyor.



KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı ve Aile Şirketleri Hizmetleri Lideri Tanıl Durkaya, araştırmaya ilişkin olarak, “İleri görüşlü İK yöneticileri cesur ve tutarlı şekilde hareket ediyor, İK’yı yeni bir katma değer olarak görüyor, veriden, iç görülerden ve yapay zekadan yardım alıyor” diye konuştu. Durkaya, değişim için gerekli adımları atmakta geç kalan firmaların günümüz teknolojisi karşısında yok olmaya mahkum olduklarını söylerken, “Değişime ayak uydurmayan firmalar için yok oluş çok daha hızlı gerçekleşecek, dijital ekonomi onları kısa sürede parkur dışına itecek” dedi.



Araştırmadan öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:

Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin üçte ikisi, insan kaynaklarının dijital bir dönüşüm geçirdiğini kabul ediyor, ancak sadece yüzde 40’ı halihazırda dijital bir dönüşüm planları bulunduğunu belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 70’i işgücünün değişimine ihtiyaç olduğunu kabul ediyor, buna karşın sadece yüzde 37’si İnsan Kaynakları’nın bu dönüşüm konusunda kapasitesi olduğu konusunda kendilerine güveniyor.

Katılımcıların yüzde 42’si, İnsan Kaynakları departmanlarının gelecek 5 yılda karşılaşacağı en büyük sorunun, iş gücünü yapay zekanın etkin şekilde kullanıldığı bir geleceğe hazırlamak olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya göre yetenek eksikliği (yüzde 51) ve kaynak yetersizliği, İnsan Kaynakları’nın dijital değişim geçiren ya da geçirmekte olan işlevleri önündeki en büyük engeller olarak görülüyor.

Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yüzde 41’i, işyeri kültürünün, dijital dönüşümün önündeki en büyük engel olduğu görüşünde birleşiyor. Katılımcıların yüzde 35’i, mevcut işyeri kültürlerinin inovatif ve deneysel olmaktan çok görev odaklı olduğunu belirtiyor.

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