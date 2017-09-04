İnsan kaynakları masaya yatırılıyor

PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin bu sene 25’incisini düzenleyeceği PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi için geri sayım başladı. 2 – 3 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek Kongre, 100’e yakın konuşmacı ve 40’dan fazla oturumla profesyonellerin karşısında olacak.

Üç bini aşkın kişiyi ağırlamaya hazırlanan Kongre, bu sene de geçmiş yıllarda olduğu gibi iş ve insan yönetimi dünyasının değerli isimlerini ağırlayacak. İş ve insana dair dünya gündeminde olan en yeni gelişmeler masaya yatırılacak.

İlk yıldan bu yana katılımcı sayısını 25 kat, konuşmacı ve oturum sayısını ise dört kat arttıran Kongre, katılımcılarına insan yönetimi açısından küresel değişime neden olan konular hakkında bilgi ve vizyon edinme şansı sunacak.

Ana ve paralel oturumlarla dopdolu bir içeriğe sahip olan Kongre’de bu yıl bir yenilik de yaşanacak. Bu sene ilk kez düzenlenecek “İnteraktif oturumlar” ile enerji daha da artacak. Tematik başlıklar altında, Kongre tarihi öncesinde toplanan sorulara interaktif oturum konukları yanıt verecek. Geçen yıl başlatılan ve 16 dakikalık vizyon katan, ilham veren sunumlarla çeşitlenen Fırtına Oturumları da yine konuklarla buluşacak.

Bu sene kimler var?

İnsan yönetimi alanında fark yaratmış, yüze yakın konuşmacıyı ağılayacak Kongre, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ve STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. İlk gün, “Değişim Süreci ve Liderlik” konulu oturumla devam edecek. Yönetim Danışmanı Ümit Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Sandoz Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı Altan Demirdere, D&R Genel Müdürü Ahmet Coşar söz alacak.

Komedyen Kaan Sekban’ın yapacağı “Mutluluğa Terfi Et” oturumuyla enerjisini daha da yükselten Kongre, öğleden sonra MERLIN Beyond Coaching Into Wisdom Kurucu Üyesi Tunçel Gülsoy’un “Caz ve Lidelik” ve Yazar Şermin Çarkacı’nın “Yaratıcı Çocuklardan Yaratıcı Çalışanlara” konulu sunumları ve diğer sürpriz panellerle devam edecek.

Kongre’nin ikinci günü ise Boyner Grup CEO’su Cem Boyner’in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Ardından, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere moderatörlüğündeki “Sürdürülebilir Başarı İçin Adil Yönetim” paneli ile sürecek. Panele; Suteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger ve Betek Boya Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar konuşmacı olarak katılacak.

Futurist Sohail Inayatullah “Değişimin Mega Dalgaları”, Oyuncu, Yönetmen ve Seslendirme Sanatçısı Arda Aydın “Sahneden İpuçları”, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödüllü Öğretmen Saadet Özkan “Cesaretin Hikâyesi”, Reklamcı Akademisyen Levend Erden “Kurumlarda İK ve Sosyal Medya Kullanımı” sunumlarıyla katılımcılara seslenecek.

Birçok değerli sürpriz konuk ile renklenecek oturumun ikinci günü interaktif oturum ile son bulacak. “Aklımızdaki İş Hukuku Soruları” başlıklı interaktif oturumda; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir, Koyuncuoğlu – Köksal Hukuk Bürosu’nda Av. Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu, Hasan Erdem Hukuk ve Danışmanlık’tan Avukat Hasan Erdem insan yönetimi profesyonellerini aydınlatacak.







