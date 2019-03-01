Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı

“İş adamları artık fikre yatırım yapıyor“

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "İş adamları artık fikre yatırım yapıyor. İş yapmak için fikir, vizyon, para lazım ve insan kaynaklarına yatırım yapmak lazım." dedi.

“İş adamları artık fikre yatırım yapıyor“
banner17

Orhan Turan, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Deneyimler Toplantısı"na katıldı.

Burada öğrencilere iş deneyimini anlatan Turan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi devlet kurumlarında okuduğunu belirterek, "Beni devlet okuttu, benim de devlete borcum var. Elimden geldiğince deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü geldiğimiz nokta için devlete borcumuzu ödememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Çalışmadan ve bedel ödemeden bir noktaya gelmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket olarak 2001 yılına kadar hiç banka kredisi kullanmadım, tamamen öz kaynakla yürüdüm ama doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü yüzde yüz kredi ile büyümek de doğru değil, yüzde 100 öz kaynakla büyümek de doğru değil. Yüzde 100 kredi ile büyüdüğünüzde kriz dönemlerinde çok büyük darbe yiyorsunuz.

Yüzde 100 öz kaynakla büyüdüğünüzde de daha çok büyümeyi geciktiriyorsunuz. Eğer fikriniz varsa ve projeniz varsa bir miktar öz kaynak bir miktar kredi ile yatırım yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum."

Turan, kendi şirketlerinde start-up'lara (girişim şirketi) yatırım yapmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Amerika'da Google, Facebook gibi şirketler start-up'larla büyümüş ve yatırım alarak bugünkü noktalara gelmiştir. Boston'da bu tür iş adamları resmen öğrencilerin projelerini almak için ofisler açmışlar. Bizim de bu start-up'ları desteklememiz lazım. 10 tane yatırım yapıyorsun 9'u batıp bir tanesi çıkarsa yeterlidir. Türkiye'de bazı iş adamları artık start-up'lara yatırım yapmaya başladı. Çünkü iş adamları artık fikre yatırım yapıyor. İş yapmak için fikir, vizyon, para lazım ve insan kaynaklarına yatırım yapmak lazım."


 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Girişim Ve İş Dünyası KonfederasyonuSamsunOrhan TuranMakina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5