İş dünyası Ekrem Özen’in ardından ağladı

Küçükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği’nin(KSİAD) geçen dönem Başkanı, Özen Şirketler Grubunun kurucusu, Küçükçekmece’de vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler alan Ekrem Özen vefat etti.

Cenazesi dün(14 Temmuz Cumartesi) ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nden kaldırıldı. Merhumun cenazesine iş dünyasından bir çok seveni katıldı ve sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı.

