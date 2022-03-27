İş Dünyası ödülüne Kübra Kalyoncu Şeherli layık görüldü  

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, kadın ve erkek çalışan dengesi sağlanmış bir enerji sektörünün oluşmasını teşvik etmek amacıyla, bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödülünün ‘İş Dünyası’ kategorisindeki sahibi, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli oldu. Şeherli’ye ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri takdim etti.

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde Emine Erdoğan ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla yapılan ödül töreni; akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri bir araya getirdi. Enerji sektörünün değişim ve dönüşümüne çalışmalarıyla imza atan kadınların başarılarını daha görünür kılmayı amaçlayan programda Akademi, İş Dünyası, Profesyonel, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Geleceğe İlham Veren Kadın ve Jüri Özel olmak üzere yedi farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Güneş enerjisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bir araya getirilmesinde bir ilk!

Ar-Ge dahil dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’na liderlik eden Kübra Kalyoncu Şeherli, enerjide bağımsız bir Türkiye için ülkenin güneş enerjisi ihtiyacını karşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5’inci güneş enerjisi santrali olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin hayata geçirilmesi sürecinde fabrikanın yönetimini üstlenen Şeherli, elektrikli araç şarj istasyonları sektöründe de Türkiye’nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu hayata geçirdi. OnCharge Markası ile başta EPDK, İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kurulumları yapılan istasyonlar, Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe bir ilki de gerçekleştirerek güneş enerjisini ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bir araya getirdi.

Kübra Kalyoncu Şeherli, aynı zamanda dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle hayata geçirilen ve Türkiye’nin güneş enerjisi araştırmalarının merkezi olacak Scada Merkezi’nin (Merkezi Güneş Veri Depolama Merkezi) tasarım yarışmasında jüri üyeliği görevini üstlendi.

Kübra Kalyoncu Şeherli hakkında:

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Kübra Kalyoncu Şeherli, Cambridge Üniversitesi, Eğitim, İngilizce, Drama ve Sanat ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümlerinde lisans derecelerine sahiptir. Milano’da yer alan Domus Akademi’den Sürdürülebilir İç Mimari alanında yüksek lisans derecesi bulunan Kübra Kalyoncu Şeherli, ikinci yüksek lisans eğitimini de NABA Akademi’sinde (Nuova Academia di Belli Arti) sosyal bilimler alanında tamamladı. Kübra Kalyoncu Şeherli, Hacettepe Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari doktora eğitimine devam etmektedir. 9 yılı aşkın süredir Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde stüdyo tasarımı, iç mimaride renk harmonisi ve sürdürülebilir ürünlerin kullanılması konularında başta olmak üzere öğretim görevlisi olarak ders vermekte, çeşitli ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında jüri üyeliği yapmaktadır.

Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir mimari alanında çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştıktan sonra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye’nin ve dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Kalyon PV’nin İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk annesi olan Kübra Kalyoncu Şeherli, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.