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İş dünyası Şaban Taçyıldız’ın vefatıyla yıkıldı

Ekonomi ve iş dünyasının en sevilen isimlerinden Malatyalı İşadamı Şaban Taçyıldız hayatını kaybetti. 

İş dünyası Şaban Taçyıldız’ın vefatıyla yıkıldı
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Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından ve halen yönetim kurulu üyesi olan Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız, başarılarla dolu hayatını eğitime adamış bir isimdi. 

73 yaşında yaşamını yitiren Şaban Taçyıldız’ın cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü (bugün) İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Topkapı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Malatyalı iş adamı Ahmet Çalık’ın da akrabası olan Şaban Taçyıldız, Türkiye’nin zenginleştirilmesine de önemli katkılarda bulunmuştu. 

Bu nedenle EGD’nin Yeşil Ekonomi Ödülü’ne de layık görülen Şaban Taçyıldız’ın vefat haberi, başta Ekonomi Gazeteciler Başkanı EGD Celal Toprak olmak üzere, ekonomi basınını da derinden sarstı.

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