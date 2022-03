İş Dünyasına En Fazla Y Kuşağı Hakim

Kurum kültürü konusunda 5 kıta 60’dan fazla ülkede hizmet veren ‘Great Place to Work Enstitüsü’ tarafından Y kuşağı için Türkiye’nin en iyi işverenleri listesi açıklandı. Kurum, ayrıca Y kuşağının çalışma haritasını ortaya çıkaran çarpıcı verilerin olduğu bir raporu da paylaştı. Çevrimiçi platformlar üzerinden açıklanan ‘Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022’de çalışan sayısına göre yerel ve küresel 33 şirket yer aldı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce kurulan online araç kiralama platformu miniyol.com, ‘Small’ kategoride 2’nci olarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz aylarda Great Place to Work sertifikası alan girişim, hem hikayesi hem de başarısı ile örnek olma niteliği taşıyor. Çalışma kapsamında çalışanlar, ve elde edilen veriler analiz edilerek liste belirlendi.

Öğrenim Kredisi Borcu Y Kuşağını Olumsuz Etkiliyor

Türkiye’de 11 buçuk milyon nüfusa sahip Y kuşağı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; külfetli öğrenim kredisi borçları, işsizlik, eksik istihdam ve esnek ekonomi, hem tercihen hem de zorunlu olarak evde daha fazla zaman geçirme, evlenmemeyi / çocuk sahibi olmamayı tercih etme veya bunları erteleme, topluluk, doğal çevre, yaşanılan çevre ve topluma borcunu ödeme konularını daha fazla önemseme gibi konular Y kuşağını etkileyen faktörler olarak öne çıkıyor. Bu kuşağın yorumlarında sıklıkla kullandığı kelimeler ise adalet, esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma, adil yönetim, sosyal ve yan haklar ücret politikası oldu.

Yüzde 63’ü Yöneticilerinin Taraf Tuttuğuna İnanıyor

Rapor, Y kuşağı’nın, iş yerlerindeki yöneticilere ve liderlere inancı diğer kuşaklara göre daha düşük olduğunu da ortaya çıkarıyor. Buna göre; yüzde 63’ü yöneticilerinin çalışanlar arasında taraf tuttuğuna inanıyor, yüzde 70’i yönetimin sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmadığını düşünüyor, yüzde 76’sı ise yöneticilerinin yetkin olmadığını düşünüyor Bu şağın ücretlerle ilgili yorumları da adil ve rekabetçi temel ücretlere dayanıyor. Sosyal ve yan haklar yine istekleri arasında yer alıyor. Y kuşağı arasında adil bir maaş aldıklarını veya kar paylaşımının adil olduğunu düşünenlerin oranı ise diğer kuşaklara kıyasla çok daha düşük olduğu görülüyor.

Çalışanlar Bir Şirketin En Büyük Sermayesi

Bir şirketin en büyük sermayesinin çalışanlar olduğunu dile getiren miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Raporda tüm nüfusun içinde Y kuşağı çalışma hayatının yüzde 25’ini oluşturduğunu görüyoruz. Her kuşağın dinamikleri farklı olduğu için iş hayatındaki bakış açıları da farklı oluyor. Bu nedenle değişen düzene ayak uydurmak ve çalışma koşullarını buna göre belirlemek biz yöneticilere düşüyor. İş gücü açısından en iyi eğitimli, donanımlı ve en kalabalık nesil olarak tanımlanan bu kuşağın kurumlardaki varlığı ve etkisi her geçen gün daha da artıyor. Biz de bu durumu bilerek stratejilerimizi, odağımızı belirliyoruz. ‘Önce insan önce çalışan‘ diyerek yolumuza devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde ‘En İyi İşverenler Listesi’ şimdi de bu listeye girmek bizleri çok mutlu ederken, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Değeri şirket tek başına yaratmaz, çalışanlar yaratır. Bu nedenle insan kaynağımıza, sosyo- ekonomik olarak sürekli gelişen dinamiklere karşı proaktif bir bakış açışı ile yaklaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuzda böyle bir listeye dahil olarak bizleri gururlandıran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.