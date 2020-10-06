İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO Listesinde 8. sırada

Kırmızı, aylık ekonomi ve iş hayatı dergisi Business Life’ın, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO” listesinde geçtiğimiz seneye göre 32 basamak birden yükselerek 8. sıraya adını yazdırdı. İş dünyasındaki başarıları ve yeni girişimleriyle yükseliş hızını hiç kaybetmeyen Şanlıurfalı iş adamı, 2017’de 49’uncu olduğu listede, 2018’de 45’inci ve 2019’da ise 40’ıncı sıralarda kendine yer bulmuştu.

Yenilikçi projeleriyle adından sıkça söz ettiren Nihat Kırmızı, yalnızca 6 yıllık bir sürede sigorta sektörünün en güçlü markalarından biri haline getirdiği şirketi Doğa Sigorta ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de sürdüren Kırmızı, birçok iş kolundaki grup şirketleri ile Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor.

Performans, ortak düşünce ve somut veriler doğrultusunda belirlenen liderler arasından seçilen “İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO” listesi, okur geri bildirimleri ve “Business 500” abonesi 250’yi aşkın üst düzey yöneticinin görüşleriyle şekillendi. Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Seyfettin Bayram, Selen Kocabaş ve Salim Kadıbeşegil gibi değerli isimlerden oluşan Danışma Kurulu ise listeye son halini verdi.

