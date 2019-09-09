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İş dünyasının önemli ismi CEO oldu

İş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran, Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su oldu. Kuran, Bir Dilek Tut’dan önce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi şirketlerde de Genel Müdür ve CEO’luk görevlerinde bulundu.

İş dünyasının önemli ismi CEO oldu
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Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) yönetim kurulu Bir Dilek Tut CEO’su görevine iş dünyasının deneyimli ismi Füsun Kuran’ı getirme kararı aldı.
 
İş hayatına Arthur Andersen’da denetimci olarak başlayan Füsun Kuran kariyerine devam ettiği Stefanel’de 2001 yılında Genel Müdür oldu. 2005’te Capital Dergisi “Başarıya Yürüyen En Genç Genel Müdür’’ ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Brooks Brothers Genel Müdürü olan Füsun Kuran, 2019 Ocak ayına dek Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic’de CEO olarak görevini yürüttü.  2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında iki dönem Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanlığı yapan Kuran, şu anda ise derneğin başkan yardımcısı olarak görev alıyor.
 
İzmir Amerikan Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kuran, Marmara Üniversitesi İşletme ve Organizasyon bölümünde doktora çalışmasını sürdürüyor.

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