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" İş hayatındaki kadın rol model oluyor

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, iş dünyasında yer alan başarılı kadınların rol model olduğunu ve birçok kadının da hayatına olumlu katkı sağladığını söyledi.

" İş hayatındaki kadın rol model oluyor

İZİKAD, iş yeri ziyaretleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter İç Mimar Betül Sezgin’in ofisine konuk oldu. Başarı merdivenlerini yavaş yavaş tırmanmasını anlatan ve gençlere örnek olacak yaşam hikayesini İZİKAD üyeleriyle paylaşan Sezgin dekorasyon trendleri hakkında da bilgiler verdi.
 
Meslek etiğinin önemine değinerek kişiye özel, özgün projeler yaptığından söz eden İZİKAD ve İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Betül Sezgin, İZİKAD üyesi olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Aile yaşamından da söz ederek kızlarından birinin meslektaşı olduğunu ifade eden Sezgin, çocuklarına nasıl rol model olduğunu anlattı.
 
Başarılı kadınlar çevresini olumlu etkiliyor
 
Yapılamaz gibi görünen şeylerin nasıl başarılabileceğini İç Mimar Betül Sezgin’in hayat hikayesiyle kanıtlandığını ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “İş yaşamında yer alan kadın, hem kendi hayatını hem de ailesinin hayatını çok olumlu etkiliyor. Çocuklarından biriyle meslektaş olan değerli üyemiz Sezgin’in hayatı da bu düşüncemizi kanıtlar nitelikte. Hem mesleğindeki hem de İZİKAD’daki başarılı çalışmalarından dolayı Sezgin’e teşekkür ediyoruz” dedi.
 
Güler yüzlü ev sahipliği için memnuniyetini de dile getiren Serter, Sezgin’e bir plaket takdim etti.
 

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