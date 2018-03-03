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İş kadınlarının dergisi "iş'te kadın" okuyucuyla buluştu

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), yepyeni bir projeye imza atarak kurumsal yayın organı İş’te Kadın’ı okuyucularla buluşturdu. Röportajlardan kültür sanata kadar zengin bir içerik yelpazesi sunan İş’te Kadın dergisi, iş dünyasındaki kadınların sesini yükseltmeyi hedefliyor.

İş kadınlarının dergisi "iş'te kadın" okuyucuyla buluştu
Kurulduğu günden bu yana iş kadınlarına her alanda hizmet eden İZİKAD, kurumsal yayın organı İş’te Kadın’la bu hizmetlere bir yenisini ekledi. İki ayda bir yayınlanacak ve dağıtımı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek derginin ilk sayısı okuyucusuyla buluştu.Derginin ilk sayısında Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. F. N. Can Şımga Muğan gibi önemli isimler röportajlarıyla yer aldı.

Kadının sesi olacak
İş’te Kadın Dergisi’ni ortaya çıkartırken motivasyonlarının derneğin misyonunda yer aldığı üzere iş kadınlarının sesini yükseltmek olduğunu belirten İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Dergimiz, iş dünyasında kadınların yaşadığı sorunları dile getirirken, onların başarı hikayelerini de öne çıkartarak girişimci olmak isteyen kadınlara ilham verecek. Aynı zamanda dernek faaliyetlerimiz ve projelerimiz de, 2 ayda bir yayınlanacak bu dergi aracılığıyla daha geniş bir kitleye yayılmış olacak. Kadınlarımızın taleplerinin daha görünür olması ve iş dünyasındaki kadınların sesinin yükselmesi gerekiyor. Dergimizin bu amaca layıkıyla hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.
 
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