İş kurmak için bundan mükemmel zaman bulamazsınız

KAGİDER’in gelenekselleşen kahvaltı toplantılarının bu ayki konuğu girişimci, melek yatırımcı, mentor ve Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Nevzat Aydın oldu.

Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadınların çalışma yaşamına katılımının artması için faaliyetlerine devam eden KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) gelenekselleşen Kahvaltı Toplantıları’nın son online buluşmasında konuk girişimci, melek yatırımcı, mentor ve Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Nevzat Aydın oldu. Konuşmasında kadın girişimciler ile kendi girişimcilik serüvenini paylaşan Aydın, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Emine Erdem: ‘Egosistemden Ekosisteme geçmeliyiz’

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem sözlerine 22 Nisan Dünya Günü’nü kutlayarak başladı. Dünya’mızın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu özel günün bize gezegenimizi daha iyi yerlere getirmenin bizim ellerimizde olduğunu bir kere daha hatırlattığını vurgulayan Erdem

sözlerine pandemi döneminin girişimciliğe etkileriyle devam etti: “Krizlerden girişimcilik sayesinde çıkabiliriz. Sivil toplum kuruluşları birbirleri ile rakip değil, dayanışma içinde olmalıdır. Birbirimize el vermek önemli, birbirimizle güçleneceğiz. Ego sistemden eko sisteme geçmeliyiz.”

Nevzat Aydın: ‘Yemek Sepeti’nden 6 sene para kazanmadık’

Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Nevzat Aydın konuşmasına şu sözler ile başladı: ‘“Benim babam noter, annem ise öğretmen. Yani, ikisi de devlette çalışan insanlar, buna rağmen beni girişimcilik yolculuğumda çok desteklediler. Amerika’da özel bir üniversitede okuyordum ve bu sürecin çok ciddi maliyetleri söz konusuydu. Henüz öğrenime devam ederken, aileme internetten yemek satma projemi anlattım. Bana ‘Bir dönem daha okuyup yapsan olmaz mı’ dediler. Ben de ‘Şu an çok motiveyim, eğer başaramazsam söz veriyorum Amerika’ya dönüp okumaya devam edeceğim’ dedim. Altı sene boyunca Yemek Sepeti’nden para kazanmadık. Bu altı sene boyunca teyzemlerle yaşadım ve onlar beni desteklediler maddi olarak. Bu zor dönemleri atlatmamda ailemin çok büyük desteği oldu.”

‘Yemek Sepeti zamanın ilerisinde bir fikirdi’

Aydın, bugün Türkiye genelinde 50 binden fazla restoranla çalışan ve 21 milyon kullanıcıya hizmet veren Yemek Sepeti’ni ilk kurduğu yıllarda yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Yemek Sepeti 2001 yılında kurulduğunda zamanın ilerisinde bir fikirdi. Her girişimcinin her zaman yaşayacağı sorunlarla karşılaştık. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve e-ticaret alt yapısının yetersiz olması zorluklardandı. İnternetin kitle interneti olmasına varıncaya kadar yaklaşık altı sene çok zorlandık. Girişim ve rekabet sermayesi piyasası aktif değil. Şimdiki girişimciler daha şanslılar, ekosistemden bahsedebiliyoruz. Melek yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, hızlandırıcı servisler, üniversite bünyelerindeki girişimcilik merkezleri var. O zaman hiçbiri yoktu hatta ‘girişimcilik’ diye bir kelime bile yoktu. ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye sorduklarında ‘Kendi işimizi yapıyoruz’ derdik.”

‘Pandemi etkisiyle e-ticaret çığ gibi büyüyor’

Zorlu analog dönemin ardından dijitalleşme başladığını belirten Aydın, dijitalleşme sürecini anlattı. ‘Dijitalleşme her sektörde iş yapış şekillerinin merkezindeydi. 2020’de başlayan pandemi ile dijitalleşme süreci hızlandı. Öngörülerin çok ilerisinde bir dijitalleşme süreci başladı. E- ticaret çığ gibi büyümeye devam ediyor. Pandemi etkisiyle e-ticaret yüzdeleri hızla büyüyor. Şirketler olarak çok daha dinamik olmalıyız. Teknoloji değişirken tüketici trendleri de aynı hızla değişmeye devam ediyor. Başarılı olabilmek için bu değişimleri aynı hızla belki daha da hızlı takip etmeliyiz.’

‘Verileri çalındığı halde açıklamayan pek çok şirket var’

Konuşmasında veri hırsızlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Nevzat Aydın, şunları söyledi: “Veri güvenliği konusunda alabileceğimiz bütün önlemleri almaya çalıştık. Ancak verilerin çalınmasını engellemeyi başaramadık. Bu gelişmeyi hemen kamuoyunun bilgisine sunduk. Verileri çalındığı halde açıklamayan çok fazla firma var. Ancak şeffaflık bizim iş yapış şeklimizin bir parçası, açıklamadan duramazdık. Bizden hemen sonra Facebook açıkladı, sonra Linkedin açıkladı… Çok daha güvenli bir siber ortamda yaşamak için çok önlemler almamız gerekiyor. Pek çoğumuz pek çok farklı platform için aynı ve çok kolay olan şifreler kullanıyoruz. Halbuki çok dikkat etmek lazım.”

‘Türkiye önemli bölgesel start-up merkezi haline geldi’

Son dönemde girişimcilik ekosisteminin çok hızlı büyüdüğünü söyleyen Aydın devamında şu bilgileri ekledi: “Türkiye önemli bölgesel start-up merkezi haline geldi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Türkiye’den yatırımcı aradığını görüyoruz. Başarılı olunca daha fazla para start-uplara akıyor. Start-uplardan ortaya çıkan başarı hikayeleri görülünce daha fazla zeki ve yaratıcı beyinler girişimci olmak için uğraşıyorlar. Bu döngü bu şekilde devam ediyor.

Bir melek yatırımcı olarak böyle zorlu bir dönemde inandığım kişi ve projelere yatırımlarıma devam edeceğim. Şu anda yatırım yaptığım 38 proje var bunların içerisinde 8- 9 tanesi kadın girişimcilerin projeleri. İnsana fayda sağlayan projelere yatırım yapmak önceliğimiz.”

‘Krizde iş kuran gelecekteki rakiplerinden bir adım önde olacak’

Son yıllarda pandemi döneminin de etkisiyle sosyal farkındalıklar üzerine yapılan çalışmaların ön plana çıktığını belirten Aydın sözlerine şöyle devam etti:

“Ezberlerimizin hızlı kırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem heyecan verici fırsatları da beraberinde getiriyor. Dünya, tarihinde görülmeyen bir hızlı değişim yaşıyor. İlginç olan ise insanların da bu değişime çok hızlı adapte olması. Pandemiyle birlikte trafikte, ofise veya toplantılara gidip gelmek için harcadığımız zaman bize kaldı. Yani, kafanızdaki iş fikrini hayata geçirmek için daha fazla zamana sahipsiniz. İnsanlar için değerli bir iş fikri kurabilirseniz, ekonomi ayağa kalktığında kurulacak rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız. İşinizi kurmak için mükemmel zamanı bekliyorsanız, bugünden daha mükemmelini bulamazsınız.“