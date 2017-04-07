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İşbirliği köprüsü kurmaya devam ediyor

Üyeler arası ilişkileri güçlendirmek ve ticareti geliştirmek amacıyla yapılan geleneksel ‘’TÜGİAD Business Network-Kazandıran Buluşmalar’’ (TBN) kokteylinin 11’cisi gerçekleşti.

İşbirliği köprüsü kurmaya devam ediyor
Ayşegül Yıldız yazıyor - Türkiye’de genç işadamlarının en geniş profilde bir araya geldiği ilk ulusal ve tek uluslararası yetkinliğe sahip bir dernek olan Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD), geleneksel ’TÜGİAD Business Network-Kazandıran Buluşmalar’’ (TBN) kokteylinin 11’cisi gerçekleşti.

Gordion Otel ile birlikte Union Sigorta ve Reasürans Brokerliği Şirketinin de sahibi olan Fırat Aker ev sahipliğinde Gordion Otel’de gerçekleşen etkinliğe, TÜGİAD üyelerinin yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Ankara Galatasaraylı Yönetici İşadamları Derneği Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.

Gecenin açılışını gerçekleştiren TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman gelenekselleşen bu etkinlikler sayesinde hem birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını hem de iş adamları arasında bir işbirliği köprüsü kurduklarını belirtti. Kahraman, ‘Amacımız belli, birbirimizle kartvizit alışverişi yapmak ve ticaretimizi geliştirmek için buradayız. Bir önceki etkinliğimizden sonra 6 farklı iş adamıyla ticaret yapmaya başladık’’ diye konuştu.,

Avukatlar Günü’nü kutlamayı da ihmal etmeyen Kahraman ‘’ Hukuk devletimizin olmazsa olmazı çok değerli avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum. İnşallah geleceğimizin savunucularıyla birlikte daha iyi bir geleceğe imza atacağız’’ dedi.
 
 
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