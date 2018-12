İSO Çevre Ödülleri verildi TOFAŞ birinci oldu

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının “sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi” konusunda ürün ve projeleri ile yarıştığı İstanbul Sanayi Odası 2018 Çevre Ödüllerinde “Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk layık görüldü. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen törende ikinci Unilever, üçüncü Ülker Bisküvi olurken, jüri özel ödülüne de Sütaş Süt Ürünleri layık görüldü.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. Sanayinin sorun yaşamaması için İstanbul çevre düzeni planı; ‘bölge ölçeğinde’ ele alınmalıdır. Ülkemiz için de acil olarak mekansal stratejik planının hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.



Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az enerji ve hammadde ile üretim sağlayan projelerinin ve “sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi” konusundaki çalışmalarının yarıştığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen geleneksel İSO Çevre Ödüllerinde Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. layık görüldü. Aynı kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., üçüncülüğü de Ülker Bisküvi alırken, jüri özel ödülünün sahibi de Sütaş Süt Ürünleri oldu. Törende KOBİ ve büyük ölçekli olmak üzere üç kategoride ayrı ayrı ödüller verildi.



Sanayi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan İSO’nun, 1990 yılında ilk çevre şubesini kuran oda olarak ülkenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Bahçıvan, bu bağlamda İSO Çevre Ödülleri ile Bakanlığın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Konuşmasında İstanbul’un moda, finans, turizm ve hizmet odaklı bir istihdam yapısına dönüşmesine yönelik 2009 yılında hayata geçirilen çevre düzeni planına atıfta bulunan Bahçıvan “İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. 2008 küresel finansal krizde sanayiden uzaklaşan toplumlar ve şehirlerin durumuna hep beraber şahit olduk. Sanayinin sorun yaşamaması için bahsettiğim dönüşümün bölge hatta ülke ölçeğinde ele alınacak bir program ve plan dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İşin özü şudur; İstanbul bölge ölçeğinde planlanmalıdır. Ülkemiz için acil olarak mekansal stratejik planın hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘100 günlük icraat Programı’nda yer alan Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizinin yapılacak olması bu açıdan çok önemli” diye konuştu.



Tapudan uzak bir sanayi modeline geçilmeli



Sanayinin mekan sorunu nedeniyle adeta göçebe durumda olduğuna ve bunun kaynak israfını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bahçıvan, “Tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına önerdiğimiz ‘emlak sanayi’ modelinin hayata geçmesinde Odamız her türlü katkıyı vermeye hazırdır. İskansız binalara kalıcı çözüm getiren İmar barışı için teşekkür ederiz. Bu konuda sanayinin toplam inşaat alanı fazla olduğundan yüksek başvuru bedelleri çıkmıştır, taksitlendirme kolaylığının faydalı olacaktır” dedi.



İŞTE ODÖLLERİ ALANLAR



BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ UNİLEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ÜLKER BİSKÜVİ SAN. A.Ş.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ "SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TESİS İLE BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK"



Büyük Ölçekli İşletme İnovatif Çevre Dostu Ürün

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ARÇELİK A.Ş. Geri Dönüşüm PET Şişelerin Yeniden Değerlendirilmesiyle Üretilen Yüksek Performanslı, İnovatif ve Çevreci Çamaşır Makinası Kazanı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkanlı, 0 Standby, A+++ Akıllı İnverter Klima

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. POAŞ için 20 Litre Yeni Plastik Bidon Projesi

Büyük Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Atık Boya Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım Sistemi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Kentsel Atıksuların Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Heat-Pipe Isı Değiştirici Tasarımı ile Seramik Fırınlarından Atık Enerjinin Geri Kazanımı

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Ağaç Sanayisi Üretiminde Madde Akım Yönetimi ve Yıldız Entegre A.Ş. Uygulamaları

KOBİ İnovatif Çevre Dostu Ürün

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ HAGELSON PLASTİK VE GERİ DÖNÜŞÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ Atık Halı Geri Dönüşümü İle Üretilen Plastik Hammadde

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ BARAN ELEKTRONİK SİSİTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Serbest Soğutma Temelli İklimlendirme Kontrol Sistemi

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ UZAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ekolojik Sertifikalı Ev Temizlik Ürünleri

KOBİ Çevre Dostu Uygulama Projesi

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ULTRAPAK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş. Kesilmiş Yarı Mamul Bezin Ultrasonik Kaynak Yöntemiyle, 3 Boyutlu Taşıma Torbası Üretim Hattı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ METE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Enjeksiyon Makinalarında Kalıp İçi Soğutma Sularının Geri Kazanımı

Özel Kategori - Kurum/Kuruluş

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ MEMSİS ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LTD. ŞTİ. Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımında Yerli Membran ve Modüllerin Geliştirilmesi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ "Breeam Excellent Sertifikalı" Tuzla Deniz Kampüsü

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ NANOMİK NANOBİYOTEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Taze Meyve/Sebzelerin Raf Ömrünü Arttıran İnsan ve Çevre Sağlığına Dost Doğal Koruyucu: Mikoks

Özel Kategori - Akademisyen

ÇEVRE KONUSUNDAKİ AKADEMİK ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÖZEL ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANANLAR BERAT HAZNEDAROĞLU, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Biyoekonomi Odaklı Kalkınma Çerçevesinde Gıda:Su:Enerji Bağlantısı ve Yosun Uygulamaları

GÖKÇE KOR BIÇAKÇI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Anaerobik Çürütme Prosesinde Uygulanan Mikrodalganın Arıtma Çamurundaki Triklosan Giderimine Etkisi

ÇİĞDEM GÖMEÇ, DOÇENT DOKTOR Tavuk Atıklarının Havasız Arıtımı Sonrasında Anammox Yolu ile Amonyak Gideriminin Araştırılması

YASİN ÖZDEMİR, DR. "Su ve Tuz Kullanılmadan Sofralık Zeytin Üretimi

Ceviz Yeşil Kabuğunun Susuz Soyma Sistemi "

İSA DAL, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Çevre Dostu Yeni Nesil Bor Bileşiği ile Ağartma İşlemi