Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İSO’da seçim takvimi belli oldu
İSO’da seçim takvimi belli oldu
ŠKODA Yeni Marka Kimliğini ve Yeni Logosunu VISION 7S Konseptiyle Sergiledi
Yeni Logosunu VISION 7S Konseptiyle...
Doğrudan satış sektörü 4 milyar TL’ye ulaşacak
Rekor kırdı
Türkiye büyümede G20 ikincisi
G20 ikincisi
Marka 2022 için geri sayım başladı
Geri sayım başladı

İSO’da seçim takvimi belli oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2022-2025 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak seçimle belirlenecek. 55 meslek komitesi için komite başkan ve başkan yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak

İSO’da seçim takvimi belli oldu

Yirmi iki bini aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) organ seçimlerine ilişkin seçim takvimi belli oldu. İSO'da 2022-2025 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle belirlenecek. İSO'da binlerce seçmenin 55 Meslek Komitesi temsilcisi için sandık başına gideceği seçimlerde, yeni dönemde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri belirlenecek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 9 KASIM'DA BELİRLENECEK

İSO seçim takvimine göre; İSO Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Katip Üye, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Oda Komisyonlarının seçimi 9 Kasım Çarşamba günü Odakule'de gerçekleştirilecek.

Aynı şekilde 55 Meslek Komitesi için Komite Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
IsoSeçim Takvimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1