İSO’da seçim takvimi belli oldu

Yirmi iki bini aşan üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) organ seçimlerine ilişkin seçim takvimi belli oldu. İSO'da 2022-2025 döneminde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri, 2 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle belirlenecek. İSO'da binlerce seçmenin 55 Meslek Komitesi temsilcisi için sandık başına gideceği seçimlerde, yeni dönemde görev yapacak Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri belirlenecek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 9 KASIM'DA BELİRLENECEK

İSO seçim takvimine göre; İSO Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Katip Üye, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Oda Komisyonlarının seçimi 9 Kasım Çarşamba günü Odakule'de gerçekleştirilecek.

Aynı şekilde 55 Meslek Komitesi için Komite Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimleri de 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak.