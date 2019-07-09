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İspanya’daki dünya mobil teslimat devine bir Türk CTO

Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi hizmet verdiği 23 ülkede kullanıcılarına ulaştıran Glovo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Mustafa Sezgin oldu.

İspanya’daki dünya mobil teslimat devine bir Türk CTO
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Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi hizmet verdiği 23 ülkede kullanıcılarına ulaştıran Glovo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Mustafa Sezgin oldu. Dünya çapında 1.7 milyon aktif kullanıcının yaşamına dokunan Glovo’nun teknoloji operasyonlarını Mustafa Sezgin yönetecek.

Güney Avustralya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Sezgin, iş hayatına Motorola’da Yazılım Mühendisi olarak başladı. Daha sonra Ericsson’da İletişim/Yazılım Mühendisliği, Aconex’te Kıdemli Yazılım Mühendisliği, ThoughtWorks’te Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanlığı, Soundcloud’da Mobil Mühendislik Direktörlüğü ve Uber’de Kıdemli Mühendislik Müdürlüğü görevlerini yaptı.Sezgin, kariyerine Glovo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı olarak devam edecek.

Glovo Hakkında: 

İspanya merkezli yeni nesil teslimat uygulaması Glovo, 23 ülkede hizmet veriyor. Yemek siparişinden, market alışverişine ve kurye hizmetine kadar farklı alanlarda kullanıcılarına hizmet veren Glovo, “Ne İstersin” özelliği ile farklı ihtiyaçlara dakikalar içinde çözüm sunuyor. “Şehrin en iyilerini kullanıcılarına ulaştırma” mottosu ile çalışmalarını sürdüren ve şu anda İstanbul, Ankara ile İzmir’de hizmet veren Glovo, Türkiye’de hızla büyüyor.

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