İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açıyor

30 Ocak’a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı devam edecek fuara, ulusal ve uluslararası 825’den fazla katılımcı ve üç bin marka katılacak. 260 bin metrekarelik alanda 25 salonda gerçekleştirilecek fuarı; 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş insanı, toplamda ise 100 bin üzerinde sektör temsilcisi ziyaret edecek. Fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısı hedefleyen sektörün bugün 36 bin üretici ve 12 bin ihracatçı firmasıyla büyük bir aile olduğuna vurgu yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 2022 yılında sektörün 6 milyar dolarlık ihracat hedefini fazlasıyla aşacağını söyledi.

Türkiye’deki ekonomik büyüklüğü yaklaşık 12 milyar doları bulan, mobilya sektörünün dünyaya açılan kapısı, IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Tüyap Tüm Fuarcılık, Mos Fuarcılık iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile düzenlenen fuara, 825 katılımcı ve üç bin marka katılacak. 170 ülkeden 15 bin üzerinde iş insanı, toplamda ise 100 bin üzerinde sektör temsilcisinin ziyaret edeceği fuarın kapıları 30 Ocak’a kadar açık kalacak.

Dünya mobilya pazarından alınan yüzde 2,2’lik pay artırılacak

İstanbul Mobilya Fuarı’nda küresel anlamda 3 milyar dolarlık ihracat altyapısı kurmayı hedeflediklerini belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Özellikle ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden büyük alım gurupları bekliyoruz. Böylece katma değerli pazarlarda büyüyerek, ihracatımızı, üretim kapasitemizi ve sektörümüzün dünyadaki ayak izini artıracağız. 80 ülkeden alım heyetinin katılacağı Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022, Türkiye’nin yerel ve ulusal mobilya üreticilerinin büyümelerinde atılmış en büyük adım olacak. Yerel üreticilerimiz ulusal firmalarla ulusal üreticilerimiz de küresel firmalarla iş birliği yapma fırsatı yakalayacak. Bu da dünya mobilya pazarından aldığımız yüzde 2,2’lik payın daha artırılmasına katkı sağlayacak.”

“6 milyar dolarlık ihracat hedefimizi fazlasıyla aşacağız”

IIFF 2022 ile dünya mobilya sektörünün rotasını Türkiye’ye çevireceğinin altını çizen Güleç, “IIFF 2022; Türk mobilyacılarının, tasarım, teknoloji, kalite ve termin sürelerindeki başarısını göstermek için de çok iyi bir fırsat olacak. Üretimine ülkemizde devam eden ve kısa süre önce üretim artırma kararı alan firmaların sayısının fuarımızla birlikte artacağını ön görüyoruz. Fuarda yapılacak iş birlikleri ve küresel anlaşmalarla birlikte ihracat rakamlarımızda artış gösterecek. Ayrıca sektörümüzün üretim kapasitesi artışının yanı sıra 12 bin ihracatçı firma sayısında da ciddi oranda artış olacak ve 2022 yılı 6 milyar dolarlık ihracat hedefimizi fazlasıyla aşacağız. Mobilyacılarımız, üreticilerimiz ve sektör birliklerimizin fuarda atacağı doğru adımlarla birlikte sektörümüz ülke ekonomisindeki önemini daha da artıracak, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

IIFF 2022, mobilyada güçlü ülkelerin pastasından pay almayı hızlandıracak

Güleç, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün dünyada mobilya sektörü gelişmiş ülkelerin hakimiyetinde bulunuyor. Mobilya, ülkelerin gelişmişliklerini doğrudan etkileyen bir sektör, fuara gelen alım heyetlerine ülkemizin mobilyadaki başarılarını en doğru şekilde aktararak dünyanın mobilya üretimini ülkemize çekeceğiz. Bu fuar özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve mobilyada güçlü olan ülkelerin pastasından pay almamızı hızlandıracak” şeklinde konuştu.

