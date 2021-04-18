İşte ambalaj oscarlarını alanların tam listesi

Asya'nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 13 ülke ve 174 ambalajın yarıştığı AsiaStar 2020’de Türkiye toplam 21 ödül kazandı.
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve Asya'nın Ambalaj Oscar'ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın jüri toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada Türk şirketleri 6 ürünle ödüle layık bulunurken, öğrenci kategorisinde ise Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç tasarımcılar 15 ödül kazandı.
AMBALAJDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK
AsiaStar 2020 Yarışması’nda; Türk şirketleri, Tüketici Ürünleri ve Eko-Ambalaj Kategorileri’nde toplam 6 ödül kazanırken, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcıların katılabildiği AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise 15 proje ödüle layık görüldü.
Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak düzenlediğimiz yarışmalara devam edip Türk Ambalaj Sektörünü dünyaya tanıtmayı ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe yükseliş devam edecek.” dedi.
|
AMBALAJ
|
KATEGORİ
|
FİRMA
|
Beta Tea Yeni Yıl Evi
|
Tüketici
|
Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
Beta Tea Tera Nova
|
Tüketici
|
Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|
Geri Dönüştürülmüş PET ile
|
Tüketici
|
Etapak Baskı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Jack Daniels 70 cl
|
Tüketici
|
Teksan Teneke Kutu Amb. San. ve Tic. A.Ş.
|
Netflat Taşıma Çantası
|
Eko Ambalaj
|
Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş.
|
Netstrong Taşıma Çantası
|
Eko Ambalaj
|
Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş.
Kazanan Öğrenciler
|
PROJE
|
ÖĞRENCİ
|
ÜNİVERSİTE / BÖLÜM
|
Ojo
|
İLYAS SIMPİL
|
Selçuk Üniversitesi
|
Rainbow Pencils
|
YUNUS KARAMANLI
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Gardener Juice
|
MERVE KALAN
|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|
Crack't
|
BERK CAN YILDIZ
|
Selçuk Üniversitesi
|
EYLÜL HIFZIOĞLU
|
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|
Vakko Kravat Kutusu
|
HÜLYA EKŞİ
|
FMV Işık Üniversitesi
|
Chocolate
|
RABİA ELİF BULUT
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Standbox
|
RABİA ELİF BULUT
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Atomiks
|
EDA BİLGİÇ
|
Gazi Üniversitesi
|
MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ
|
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|
Oreo Milkshake & Ice Cream
|
İREM ÇAKMAK
|
Başkent Üniversitesi
|
Pattex Ambalajı
|
MERVE KALAN
|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|
Versa Kalemlik
|
DİLA AÇIL
|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|
Evolve
|
YUNUS KARAMANLI
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Circular Color Pod
|
ARDA USLU
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
Koska "Tape" Kırımlı
|
BARTU ÖZKAYA
|
Başkent Üniversitesi
|
Eyüp Sabri Tuncer,
|
DENİZ SENA KISA
|
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında
Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Nisan 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.