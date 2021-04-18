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İşte ambalaj oscarlarını alanların tam listesi

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmadan 21 ödül aldık" dedi.

İşte ambalaj oscarlarını alanların tam listesi
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Asya'nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 13 ülke ve 174 ambalajın yarıştığı AsiaStar 2020’de Türkiye toplam 21 ödül kazandı. 

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve Asya'nın Ambalaj Oscar'ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın jüri toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada Türk şirketleri 6 ürünle ödüle layık bulunurken, öğrenci kategorisinde ise Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç tasarımcılar 15 ödül kazandı.

AMBALAJDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

AsiaStar 2020 Yarışması’nda; Türk şirketleri, Tüketici Ürünleri ve Eko-Ambalaj Kategorileri’nde toplam 6 ödül kazanırken, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcıların katılabildiği AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise 15 proje ödüle layık görüldü.

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak düzenlediğimiz yarışmalara devam edip Türk Ambalaj Sektörünü dünyaya tanıtmayı ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe yükseliş devam edecek.” dedi.

AMBALAJ

KATEGORİ

FİRMA

Beta Tea Yeni Yıl Evi
Koleksiyonu

Tüketici

Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Beta Tea Tera Nova
Koleksiyonu

Tüketici

Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Geri Dönüştürülmüş PET ile
Üretilmiş Sarmal Etiket

Tüketici

Etapak Baskı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Jack Daniels 70 cl
Promosyon Kutu

Tüketici

Teksan Teneke Kutu Amb. San. ve Tic. A.Ş.

Netflat Taşıma Çantası

Eko Ambalaj

Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Netstrong Taşıma Çantası

Eko Ambalaj

Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Kazanan Öğrenciler

PROJE

ÖĞRENCİ

ÜNİVERSİTE / BÖLÜM

Ojo

İLYAS SIMPİL

Selçuk Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Rainbow Pencils

YUNUS KARAMANLI

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Gardener Juice

MERVE KALAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Crack't

BERK CAN YILDIZ

Selçuk Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

EYLÜL HIFZIOĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Vakko Kravat Kutusu

HÜLYA EKŞİ

FMV Işık Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Chocolate

RABİA ELİF BULUT

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Standbox

RABİA ELİF BULUT

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Atomiks

EDA BİLGİÇ

Gazi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Görsel İletişim Tasarımı

Oreo Milkshake & Ice Cream

İREM ÇAKMAK

Başkent Üniversitesi
Grafik Tasarım

Pattex Ambalajı

MERVE KALAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Versa Kalemlik

DİLA AÇIL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Evolve

YUNUS KARAMANLI

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Circular Color Pod

ARDA USLU

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım

Koska "Tape" Kırımlı
Tahin Pekmez Ambalajı

BARTU ÖZKAYA

Başkent Üniversitesi
Görsel Sanatlar ve Tasarım

Eyüp Sabri Tuncer,
Tek Kullanımlık Limon Kolonyası

DENİZ SENA KISA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Görsel İletişim Tasarımı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Nisan 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye AsiaStar’dan 21 ödülle DöndüASD Başkanı Zeki SarıbekirZeki SarıbekirAmbalaj
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