İşte ambalaj oscarlarını alanların tam listesi

Asya'nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 13 ülke ve 174 ambalajın yarıştığı AsiaStar 2020’de Türkiye toplam 21 ödül kazandı.

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve Asya'nın Ambalaj Oscar'ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın jüri toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada Türk şirketleri 6 ürünle ödüle layık bulunurken, öğrenci kategorisinde ise Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç tasarımcılar 15 ödül kazandı.

AMBALAJDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

AsiaStar 2020 Yarışması’nda; Türk şirketleri, Tüketici Ürünleri ve Eko-Ambalaj Kategorileri’nde toplam 6 ödül kazanırken, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcıların katılabildiği AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise 15 proje ödüle layık görüldü.

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak düzenlediğimiz yarışmalara devam edip Türk Ambalaj Sektörünü dünyaya tanıtmayı ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe yükseliş devam edecek.” dedi.

AMBALAJ KATEGORİ FİRMA Beta Tea Yeni Yıl Evi

Koleksiyonu Tüketici Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Beta Tea Tera Nova

Koleksiyonu Tüketici Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Geri Dönüştürülmüş PET ile

Üretilmiş Sarmal Etiket Tüketici Etapak Baskı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Jack Daniels 70 cl

Promosyon Kutu Tüketici Teksan Teneke Kutu Amb. San. ve Tic. A.Ş. Netflat Taşıma Çantası Eko Ambalaj Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş. Netstrong Taşıma Çantası Eko Ambalaj Netpak Ambalaj San. Tic. A.Ş.

Kazanan Öğrenciler

PROJE ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM Ojo İLYAS SIMPİL Selçuk Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Rainbow Pencils YUNUS KARAMANLI Eskişehir Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Gardener Juice MERVE KALAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Crack't BERK CAN YILDIZ Selçuk Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı EYLÜL HIFZIOĞLU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Vakko Kravat Kutusu HÜLYA EKŞİ FMV Işık Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Chocolate RABİA ELİF BULUT Eskişehir Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Standbox RABİA ELİF BULUT Eskişehir Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Atomiks EDA BİLGİÇ Gazi Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı Oreo Milkshake & Ice Cream İREM ÇAKMAK Başkent Üniversitesi

Grafik Tasarım Pattex Ambalajı MERVE KALAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Versa Kalemlik DİLA AÇIL Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Evolve YUNUS KARAMANLI Eskişehir Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Circular Color Pod ARDA USLU Eskişehir Teknik Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Koska "Tape" Kırımlı

Tahin Pekmez Ambalajı BARTU ÖZKAYA Başkent Üniversitesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Eyüp Sabri Tuncer,

Tek Kullanımlık Limon Kolonyası DENİZ SENA KISA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Nisan 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.