İşte ambalajın genç yıldızları

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin finale kalan projeleri belli oldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletı̇şı̇m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısı 8 - 9 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Titizlikle yapılan değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projeler, mansiyon ve sertifika ödülleri 21 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI

Türkiye'nin önde gelen ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, bu yarışma ile öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı sunuyor. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj tasarımında yaratıcılığın ve hayal gücünün ön planda olduğunu vurguladı: “Bir ambalajın tasarımı içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençlerimiz hedeflerine odaklanıp hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar. Geçen yıl düzenlediğimiz 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019’da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student’ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir” dedi.

İLK ÜÇE GİRENLERE ÖĞRENİM BURSU

Yarışmada derece alan öğrencilerin sıralaması 21 Ekim 2020’de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılın 12 ayı karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.