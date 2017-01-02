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İşte en sevilen atıştırmalık markası

Marketing Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında gerçekleştirilen; İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü Araştırması sonuçlarına göre Atıştırmalık Kategorisi’nde finale kaldı…

İşte en sevilen atıştırmalık markası
Türkiye’nin sevilen ve yenilikçi atıştırmalık markası Saray, pazarlama dünyasının öncü yayını Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde finale kaldı.
Türkiye’nin en büyük markalarının yarıştığı araştırmada Saray Bisküvi, gerek 35 yıla dayanan tecrübesi, gerek yenilikçi ve inovatif yaklaşımı gerekse yoğun pazarlama ve iletişim faaliyetleri ile tüketicilerin gözünde itibarlı yerini bir kez daha perçinledi.
Bu sene 38 kategori üzerinden değerlendirilen ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü Saha Araştırması’nın atıştırmalık kategorisinde ilk dörde kalan markalardan biri olan Saray, son dönemde ard arda pazara sunduğu Powernut, Saray 100 Kalori, Offtime gibi yenilikçi ürünleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Saray’ı finale götüren saha araştırması; 12 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler neticesinde oluşturuldu. Araştırma kapsamında, 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi.
 Saray’ın da katılacağı, 2016’nın en çalışkan markaları ve bu başarıda pay sahibi olan paydaşların katılacağı tören, 5 Ocak 2017’de Raffles İstanbul Zorlu Center’da üçüncü kez gerçekleşecek.
 
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AtiştırmalıkSaray
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