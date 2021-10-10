İşte MOBSAD'ın yeni yönetimi

Sektörün sorunlarını yakından bilen ve bu sorunların çözümünü mobilyacıların birlik ve beraberliğinde arayan 18 mobilyacı tarafından Haziran 2006 tarihinde “Mobilyanın hayatımızdaki yerinin farkında mısınız?” sloganıyla kurulan MOBSAD’da, 29 Eylül 2021 tarihinde “MOBSAD 7. Olağan Genel Kurulu” gerçekleşti. 60 üyenin hazır bulunduğu olağan genel kurulda, MOBSAD’ın kurucu başkanı Nuri Gürcan yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. 2 dönem başkanlık yapan Gürcan, böylece MOBSAD’da 3. defa başkanlık koltuğuna oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, “7. Olağan Genel Kurulumuzu siz değerli üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Katılımınız ve yeni yönetimimize gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ederiz. Yeni dönemimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte güçlenerek büyüyeceğiz. Sektör kilogram başına yaklaşık 3 dolar ihracat gerçekleştirirken, MOBSAD olarak kilogram başına minimum 15 dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atıyoruz. Yeni dönemde de yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

MOBSAD Yönetim Kurulu şu şekildedir:

Nuri Gürcan Yönetim Kurulu Başkanı

Davut Karaçak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Davut Altunbaş Yönetim Kurulu Üyesi

Harun Karahan Yönetim Kurulu Üyesi

Koray Çalışkan Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Görgülü Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Öner Yönetim Kurulu Sayman Üye

EDİTÖRE NOT:

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD), Haziran 2006 tarihinde kurulan bir sivil toplum oluşumudur. MOBSAD, ülkemizin en önemli sektörü olma potansiyelini barındıran mobilya sektörünün gücünü ortaya çıkartmayı ve Türk mobilya sektörünün önünde bakir bir alan olarak duran dünya mobilya pazarının kapılarını sonuna kadar Türk mobilyacılarına açmayı hedeflemektedir. MOBSAD, bugüne kadar tekstil ve otomotiv gibi sektörlerin gerisinde kalan mobilya sektörünü, Türk ekonomisinin parlayan yıldızına dönüştürmek; küçük ve orta ölçekli işletmeleri bir araya getirerek ihracat, pazarlama, tasarım ve Ar-Ge çalışmaları konusunda önemli ölçüde güç birliği oluşturmak ve Türk mobilya sektörünü artık uluslararası pazarlarda gerçek bir 'marka' haline getirmek için yola çıkmıştır. 60 üyesi bulunan MOBSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan’dır.