İşte Türkiye'nin en güçlü kadın CEO'su

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nde, şirketlerinin 2019 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreni pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleşti. Tören, ödüle layık görülen kadın CEO’ların görev yaptıkları şirketlerin de yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Alternatif Bank ve NGN co-sponsorluğunda, Adel Kalemcilik, Beymen Grup, CPP Group Turkey, Little Ceasars, PepsiCo, Sodexo ve Volkswagen Doğuş Finans destek sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmasını hazırlayan Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Fark Yaratan Liderlik’ konulu panel gerçekleşti. Panele; GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy, PepsiCo Türkiye GM Ece Aksel, Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı ve Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren konuşmacı olarak katıldı. Dört başarılı kadın CEO, kariyer yolculuklarından Türkiye’de kadının iş yaşamındaki yerine kadar pek çok konu hakkında konuştu. Genç kadınlara iş hayatında başarılı olabilmelerine yönelik tavsiyelerde de bulunan kadın liderler, şirketlerinde kadın dostu, adaletli, cinsiyet eşitliğini gözeten bir istihdam politikası sağlamak adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Panelin ardından, ödül törenine geçildi. Bu yıl ödüle almaya hak kazanan 50 kadın CEO’ya ödülleri online ortamda takdim edildi. Kadın CEO’ların başarı öyküleri paylaşıldı.

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren listenin birincisi oldu

2019 yılı cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında, Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren birinci oldu.

Sıralamada PepsiCo Türkiye CEO’su Ece Aksel ise ikinci sırada yer aldı. 2020 yılına kadar MV Holding’in CEO’luğunu yapan ancak kısa bir süre önce görevinden ayrılan Ebru Dorman ise listede üçüncü olarak konumlandı.

Sıralamada; araştırmanın kapsadığı dönemde Tat Gıda/Düzey Pazarlama CEO’su olarak görev yapan Arzu Aslan Kesimer dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci oldu.