İşte Türkiye’nin en itibarlı markaları

15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez 30 farklı sektörde Türkiye çapında 12 bin kişi aranarak yapılan araştırmanın Türkiye ve sektör birincileri 28 Mayıs 2019 Salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar.



İŞTE SONUÇLAR:



Türkiye Genel Sonuçları (Alfabetik sıralamayla; Türkiye’nin En İtibarlı Yirmi Markası): Apple, Arçelik, Aselsan, Beko, Bosch, Boyner, Koç Holding, LC Waikiki, Renault,Sabancı Holding, Samsung, Torku, Turkcell, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vestel, Ziraat Bankası, Zorlu Holding,



Sektörlerde Alfabetik Sırlamaya Göre En İtibarlı İlk 10 Marka:



Hazır Giyim



Adidas, Boyner, Damat Tween, Greyder, Defacto, H&M, İGS, Kığılı, Kinetix, LC Waikiki, LumberJack, Sarar



Akaryakıt



Aygaz, Aytemiz, Best Oil, BP, Go Petrol, İpragaz, OPET, Özaydın Petrol, Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrolleri



Otomobil



Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Tofaş, Toyota, Volkswagen, Volvo



Restoran



Big Chefs, Burger King, Develi Kebap, Günaydın Kebap Restaurant, HD İskender, İskender İskenderoğlu, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Köfteci YUSUF, McDonald's, Nusr-Et, Tavuk Dünyası



Alkolsüz İçecek



Beypazarı Doğal Maden Suyu, Coca-Cola, Cola Turka, Dimes, Kızılay Maden Suyu, Lipton Ice Tea, Pepsi, Tamek, Torku, Uludağ İçecek



Bankacılık



Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası



Özel Hastaneler



Acıbadem Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana, Memorial Sağlık Grubu, Özel Adatıp İstanbul Hastanesi, Özel Hayat Hastanesi, Özel İstanbul Medipol Hastanesi, Üsküdar Anadolu Hastanesi



Eğitim



Bahçeşehir Okulları, Boğaziçi Üniversitesi, Doğa Koleji, Galatasaray Okulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Okulları, Yıldız Teknik Üniversitesi



Perakende



A101, BİM, Bizim Toptan Satış Mağazaları, CarrefourSA, Çağdaş Marketler, Happy Center, Kipa, Metro, Migros, Onur Market, Ozhan Marketler Zinciri, Şok Market



Elektronik Eşya



Apple, Arçelik, Beko, Bosch, LG Electronics, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Vestel



Enerji



Aksa Enerji, Boğaziçi Elektrik, Enerjisa, İGDAŞ, Koç Holding, Limak Holding, Petrol Ofisi, Sabancı Holding, TEDAŞ, TÜPRAŞ, UEDAŞ, Vestel, Zorlu Holding



Gıda



BİM, ETİ, Filiz Makarna, Koç Holding, MARET, Nestle, Pınar, Piyale, Sütaş, Tat, Torku, Ülker



GSM



Apple, Avea, Bimsel, Huawei, LG, Nokia, Samsung, Teknosa Mobil, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone



Holdingler



Anadolu Holding, Arçelik, Doğuş Holding, ENKA, Koç Holding, Sabancı Holding, Torku, Vestel, Yıldız Holding, Zorlu Holding



İlaç



Abdi İbrahim, Bayer, Bilim İlaç, Deva, Eczacıbaşı, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş, Novartis Turkey, Pfizer, Roche, Selçuk Ecza Deposu



İnşaat



Ağaoğlu Şirketler Grubu, DAP Yapı, Emlak Konut GYO, ENKA İnşaat, Folkart İnşaat, LİMAK, NEF, Rönesans Holding, Sinpaş GYO, SUR YAPI İnşaat, TOKİ



Kozmetik



Arko Nem, Avon, Flormar, Gillette, Gratis, Lancôme, L'Oréal, MAC Cosmetics, Nivea, Pharmacy Kozmetik



Makine



Arçelik, Bosch, Canon, Caterpillar, Çukurova, Durmazlar, İzeltaş, Makina Kimya, Makita, Philips, Samsung, Singer, Volvo



Mobilya



Alfemo Mobilya, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home Mobilya, IKEA, İnegöl Mobilya, İstanbul Mobilya, Kelebek Mobilya, Tepe Home, Yataş



Sigorta



Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AvivaSA, AXA Sigorta, Başak Sigorta, Güneş Sigorta, Mapfre Sigorta, SGK, Sompo Japan, Ziraat Sigorta



Süt Ürünleri



Dost Süt, Eker Süt, İçim Süt, Mis Süt, Pınar Süt, SEK Süt, Sütaş, Torku, Ülker, Yörsan



Şekerleme ve Çikolata



ETİ, Kent, Milka, Nestlé, Nutella, Sarelle, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker



Takı ve Ziynet



Altınbaş Holding, Altınsay, Atasay, Gold Kuyumculuk, Goldaş kuyumculuk, Gülaylar, Jival, Koçak Gold, Swarovski, Zen



Turizm



Anı Tur, Dedeman Hotels, ETS Tur, Hilton Hotels & Resorts, Jolly Tur, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Rixos Hotels, Setur, Tatil Sepeti, Tatilbudur.com



Ulaşım



Anadolu Jet, Burulaş, İETT, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Ulusoy



İşlenmiş Gıda



Banvit, Coşkun Et Mamülleri, Cumhuriyet Sucukları, Erpiliç, Maret, Namet, Pınar, SuperFresh, Şahin Sucukları, Torku, Ülker



Unlu Mamüller



Ankara Un, ETİ, Filiz Unlu Mamulleri, Hekimoğlu Un, İstanbul Halk Ekmek, Selva Un, Sinangil Un, Söke Un, Torku, UNO, Ülker



Yerel Yönetimler



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Ovacık Belediyesi, Şişli Belediyesi



Bu yıl ilk kez 30 farklı sektörde yapıldı



İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen araştırmada; aralarında holdingler, enerji, eğitim, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, işlenmiş gıda, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, makine, mobilya, perakende, takı ve ziynet, restoran, kozmetik, süt ürünleri, unlu mamüller, özel hastane, belediye, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçüldü.

Türkiye geneli harici 30 farklı sektörde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 2018 (TİE) Araştırması’nın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yıldız, Dr. Ömer Bilen, Dr. Mehmet Gür, Arş. Gör. Coşkun Parim’den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenerek rapor haline getirildi.



“Şirketlerin defter değeri piyasa değerinden farklı”



TİE İcra Kurulu ve İtibar Group Başkanı Ertan Acar, “İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Çünkü şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İşte bu fikirden yola çıkarak ülkemizde lokomotif sektör olarak adlandırılabilecek 30 ayrı sektörü belirledik ve bu sektörlerde 8 yıldır olduğu gibi yine en çok tanınan şirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçtük” dedi.



“Akademik oluşum, şeffaflık açısından çok önemli”



İtibar Endeksi’nin akademik boyutuna da değinen Acar, “Türkiye’deki şirketlerin geleceğe sağlıklı ulaşmalarında, ihtiyaç duyacakları bu tarz çalışmalar, TİE ve onun raportörü ve akademik desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Gerek araştırmanın bilgi toplama aşamasının kusursuz yapılması, gerek elde edilecek datanın sağlıklı olarak yorumlanması ve gerekse de raporlaştırılması aşamalarında değerli bir akademik oluşumun çalışmalarımıza destek vermesi, ayrıca şeffaflığı açısından da çok önemli” diye konuştu.



TİE-Rep İtibar modeli



“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konular olduğuna değinen Ertan Acar şunları söyledi:



“Sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşıyor. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirildi. TİE’de uygulanan, İtibar Akademisi’nin ‘TİE-Rep İtibar modeli’, ülkemizin kültür ve değerleri, ülke insanımızın değer yargıları ve yaşam biçimi de dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir. ‘TİE-Rep İtibar modeli’, ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen “aktivizm” kavramını, ülke insanımız değer yargıları da dikkate alınarak ‘gönüldaşlık’ ekseninde ölçümlemekte. Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşım” diye konuştu.



TİE markalara ne sağlayacak?



Raporun her şirket için bir navigasyon aracı görevini üstleneceğini belirten Acar, “Açıklanan raporda 30 farklı sektörün itibar değerleri, her sektörün öne çıkan büyük kuruluşlarının münferiden itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, benchmark kurumdan farklılıkları, neden o noktada oldukları, itibarlarını artırabilmeleri için kamuoyunun ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, hangi beklentiyi ne ölçüde yerine getirirlerse kurum itibarının ne ölçüde artabileceği, buna yönelik öncelikler ve tavsiyeler yer alacak” diye konuştu.



8 kademede itibar ölçüldü



TİE’nin raporlama aşamaları ise Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü tarafından aktarıldı. Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen yaklaşık 12 bin kişinin telefonla arandığını belirten Büyüklü, “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli biz Türkiye’nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik ve ülkemiz insanının çok önem verdiği “güven” ve “gönüldaşlık” kavramlarını da araştırmaya dahil ederek 8 kademede itibarı ölçtük. Araştırma Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor. Sonuçlarla, şirketlerimiz gelecekteki kurum değerlerlerini artırmak adına nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini belirleyebilecekler. Ayrıca zaman içerisinde itibarın sürdürülmesinde hangi kararların şirket bazında doğru adımlar olduğunu da keşfetmeleri mümkün olacaktır. Bu durum rekabet anlamında hem ülkeye, hem de tüketicilere artı fayda olarak yansıyacaktır.” dedi.



“Üniversitemiz bilimsel alt yapı sağladı”



Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Bilen ise, “İtibar endeksi, ekonomik ve finansal içerikli olarak belirlenmiş sektörlerde uygulanıyor. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi’nin akademik içeriğinde yer alıyoruz. İtibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitemiz bilimsel altyapıyı sağlıyor. Türkiye genelinde 26 bölge, yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak yürütülen saha çalışması kotaların neredeyse sıfır hata ile gerçekleştirilmesi ile tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türkiye gerçeklerinin sonuçlara yansıdığı açıkça görülmektedir. Bu sene raporu inceleyecek olanlar belirli sektörlerde sürprizlerle karşılaşacaktır.” dedi.