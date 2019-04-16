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İşte Türkiye’nin en itibarlı markaları

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması tamamlandı.

İşte Türkiye’nin en itibarlı markaları
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15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez 30 farklı sektörde Türkiye çapında 12 bin kişi aranarak yapılan araştırmanın Türkiye ve sektör birincileri 28 Mayıs 2019 Salı günü Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi Oditoryumu’nda düzenlenecek törenle ödüllerini alacaklar.

İŞTE SONUÇLAR:

Türkiye Genel Sonuçları (Alfabetik sıralamayla; Türkiye’nin En İtibarlı Yirmi Markası):  Apple, Arçelik, Aselsan, Beko, Bosch, Boyner, Koç Holding, LC Waikiki, Renault,Sabancı Holding, Samsung, Torku, Turkcell, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye  İş Bankası, Ülker, Vestel, Ziraat Bankası, Zorlu Holding, 

Sektörlerde Alfabetik Sırlamaya Göre En İtibarlı İlk 10 Marka:

Hazır Giyim

Adidas, Boyner, Damat Tween, Greyder, Defacto, H&M, İGS, Kığılı, Kinetix, LC Waikiki, LumberJack, Sarar

Akaryakıt

Aygaz, Aytemiz, Best Oil, BP, Go Petrol, İpragaz, OPET, Özaydın Petrol, Petrol Ofisi, Shell, Total, Türkiye Petrolleri

Otomobil

Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, Tofaş, Toyota, Volkswagen, Volvo

Restoran

Big Chefs, Burger King, Develi Kebap, Günaydın Kebap Restaurant, HD  İskender, İskender İskenderoğlu, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Köfteci YUSUF, McDonald's, Nusr-Et, Tavuk Dünyası

Alkolsüz İçecek 

Beypazarı Doğal Maden Suyu, Coca-Cola, Cola Turka, Dimes, Kızılay Maden Suyu, Lipton Ice Tea, Pepsi, Tamek, Torku, Uludağ İçecek

Bankacılık

Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

Özel Hastaneler

Acıbadem Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana, Memorial Sağlık Grubu, Özel Adatıp İstanbul Hastanesi, Özel Hayat Hastanesi, Özel İstanbul Medipol Hastanesi, Üsküdar Anadolu Hastanesi

Eğitim

Bahçeşehir Okulları, Boğaziçi Üniversitesi, Doğa Koleji, Galatasaray Okulları, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Okulları, Yıldız Teknik Üniversitesi

Perakende

A101, BİM, Bizim Toptan Satış Mağazaları, CarrefourSA, Çağdaş Marketler, Happy Center, Kipa, Metro, Migros, Onur Market, Ozhan Marketler Zinciri, Şok Market

Elektronik Eşya 

Apple, Arçelik, Beko, Bosch, LG Electronics, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Vestel

Enerji

Aksa Enerji, Boğaziçi Elektrik, Enerjisa, İGDAŞ, Koç Holding, Limak Holding, Petrol Ofisi, Sabancı Holding, TEDAŞ, TÜPRAŞ, UEDAŞ, Vestel, Zorlu Holding

Gıda 

BİM, ETİ, Filiz Makarna, Koç Holding, MARET, Nestle, Pınar, Piyale, Sütaş, Tat, Torku, Ülker

GSM

Apple, Avea, Bimsel, Huawei, LG, Nokia, Samsung, Teknosa Mobil, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone

Holdingler

Anadolu Holding, Arçelik, Doğuş Holding, ENKA, Koç Holding, Sabancı Holding, Torku, Vestel, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İlaç

Abdi İbrahim, Bayer, Bilim İlaç, Deva, Eczacıbaşı, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş, Novartis Turkey, Pfizer, Roche, Selçuk Ecza Deposu

İnşaat 

Ağaoğlu Şirketler Grubu, DAP Yapı, Emlak Konut GYO, ENKA İnşaat, Folkart İnşaat, LİMAK, NEF, Rönesans Holding, Sinpaş GYO, SUR YAPI İnşaat, TOKİ

Kozmetik

Arko Nem, Avon, Flormar, Gillette, Gratis, Lancôme, L'Oréal, MAC Cosmetics, Nivea, Pharmacy Kozmetik

Makine 

Arçelik, Bosch, Canon, Caterpillar, Çukurova, Durmazlar, İzeltaş, Makina Kimya, Makita, Philips, Samsung, Singer, Volvo

Mobilya

Alfemo Mobilya, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek Mobilya, Doğtaş, Enza Home Mobilya, IKEA, İnegöl Mobilya, İstanbul Mobilya, Kelebek Mobilya, Tepe Home, Yataş

Sigorta

Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, AvivaSA, AXA Sigorta, Başak Sigorta, Güneş Sigorta, Mapfre Sigorta, SGK, Sompo Japan, Ziraat Sigorta

Süt Ürünleri

Dost Süt, Eker Süt, İçim Süt, Mis Süt, Pınar Süt, SEK Süt, Sütaş, Torku, Ülker, Yörsan

Şekerleme ve Çikolata

ETİ, Kent, Milka, Nestlé, Nutella, Sarelle, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

Takı ve Ziynet 

Altınbaş Holding, Altınsay, Atasay, Gold Kuyumculuk, Goldaş kuyumculuk, Gülaylar, Jival, Koçak Gold, Swarovski, Zen

Turizm 

Anı Tur, Dedeman Hotels, ETS Tur, Hilton Hotels & Resorts, Jolly Tur, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Rixos Hotels, Setur, Tatil Sepeti, Tatilbudur.com

Ulaşım

Anadolu Jet, Burulaş, İETT, Kamil Koç, Metro Turizm, Pamukkale Turizm, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Ulusoy

İşlenmiş Gıda

Banvit, Coşkun Et Mamülleri, Cumhuriyet Sucukları, Erpiliç, Maret, Namet, Pınar, SuperFresh, Şahin Sucukları, Torku, Ülker

Unlu Mamüller

Ankara Un, ETİ, Filiz Unlu Mamulleri, Hekimoğlu Un, İstanbul Halk Ekmek, Selva Un, Sinangil Un, Söke Un, Torku, UNO, Ülker

Yerel Yönetimler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Ovacık Belediyesi, Şişli Belediyesi

Bu yıl ilk kez 30 farklı sektörde yapıldı

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen araştırmada; aralarında holdingler, enerji, eğitim, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, işlenmiş gıda, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, makine, mobilya, perakende, takı ve ziynet, restoran, kozmetik, süt ürünleri, unlu mamüller, özel hastane, belediye, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörlerindeki şirketlerin itibarı ölçüldü. 
Türkiye geneli harici 30 farklı sektörde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 2018 (TİE) Araştırması’nın saha verileri, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü başkanlığındaki Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yıldız, Dr. Ömer Bilen, Dr. Mehmet Gür, Arş. Gör. Coşkun Parim’den oluşan Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerince akademik olarak denetlenerek rapor haline getirildi. 

“Şirketlerin defter değeri piyasa değerinden farklı”

TİE İcra Kurulu ve İtibar Group Başkanı Ertan Acar, “İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Çünkü şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı onların itibarlarıdır. İşte bu fikirden yola çıkarak ülkemizde lokomotif sektör olarak adlandırılabilecek 30 ayrı sektörü belirledik ve bu sektörlerde 8 yıldır olduğu gibi yine en çok tanınan şirketlerin kamuoyundaki itibarını ölçtük” dedi.

“Akademik oluşum, şeffaflık açısından çok önemli”

İtibar Endeksi’nin akademik boyutuna da değinen Acar, “Türkiye’deki şirketlerin geleceğe sağlıklı ulaşmalarında, ihtiyaç duyacakları bu tarz çalışmalar, TİE ve onun raportörü ve akademik desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. Gerek araştırmanın bilgi toplama aşamasının kusursuz yapılması, gerek elde edilecek datanın sağlıklı olarak yorumlanması ve gerekse de raporlaştırılması aşamalarında değerli bir akademik oluşumun çalışmalarımıza destek vermesi, ayrıca şeffaflığı açısından da çok önemli” diye konuştu. 

TİE-Rep İtibar modeli

“İtibar” ve “Algı Yönetimi” iletişim alanındaki günümüzdeki en stratejik konular olduğuna değinen Ertan Acar şunları söyledi: 

“Sağlıklı veriye ulaşmak marka ve kurumlarımız için büyük önem taşıyor. İtibar ve algı yönetimi konusundaki alınacak aksiyonları planlamak ve yapılan iletişim yatırımlarının etkisini ölçümlemek adına birçok farklı itibar ve algı modelleri geliştirildi. TİE’de uygulanan, İtibar Akademisi’nin ‘TİE-Rep İtibar modeli’, ülkemizin kültür ve değerleri, ülke insanımızın değer yargıları ve yaşam biçimi de dikkate alınarak geliştirilmiş, yeni ve farklı bir modeldir. ‘TİE-Rep İtibar modeli’, ilk çıktığından bu yana gelişmiş, bugün tüm dünyada uygulanmakta olan algı araştırmalarında ölçümlenen “aktivizm” kavramını, ülke insanımız değer yargıları da dikkate alınarak  ‘gönüldaşlık’ ekseninde ölçümlemekte. Bu parametre, markaya bağlılık ve markanın elçisi olma kavramlarını, birbirinden bağımsız değerlendiren bir yaklaşım” diye konuştu.

TİE markalara ne sağlayacak?

Raporun her şirket için bir navigasyon aracı görevini üstleneceğini belirten Acar, “Açıklanan raporda 30 farklı sektörün itibar değerleri, her sektörün öne çıkan büyük kuruluşlarının münferiden itibar değerleri, sektör içi rakiplerinden farklılıkları, benchmark kurumdan farklılıkları, neden o noktada oldukları, itibarlarını artırabilmeleri için kamuoyunun ve hedef kitlelerinin onlardan beklentilerinin neler olduğu, hangi beklentiyi ne ölçüde yerine getirirlerse kurum itibarının ne ölçüde artabileceği, buna yönelik öncelikler ve tavsiyeler yer alacak” diye konuştu.

8 kademede itibar ölçüldü

TİE’nin raporlama aşamaları ise Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü tarafından aktarıldı. Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen yaklaşık 12 bin kişinin telefonla arandığını belirten Büyüklü, “Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modeli biz Türkiye’nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenledik ve ülkemiz insanının çok önem verdiği “güven” ve “gönüldaşlık” kavramlarını da araştırmaya dahil ederek 8 kademede itibarı ölçtük. Araştırma Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölgede, 78 ilde, 12 bin kişi aranarak yaklaşık 100 bin dakikalık CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılıyor. Sonuçlarla, şirketlerimiz gelecekteki kurum değerlerlerini artırmak adına nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini belirleyebilecekler. Ayrıca zaman içerisinde itibarın sürdürülmesinde hangi kararların şirket bazında doğru adımlar olduğunu da keşfetmeleri mümkün olacaktır. Bu durum rekabet anlamında hem ülkeye, hem de tüketicilere artı fayda olarak yansıyacaktır.” dedi.

 “Üniversitemiz bilimsel alt yapı sağladı”

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Bilen ise, “İtibar endeksi, ekonomik ve finansal içerikli olarak belirlenmiş sektörlerde uygulanıyor. Biz ‘Türkiye İtibar Endeksi’nin akademik içeriğinde yer alıyoruz. İtibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin, faktörlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitemiz bilimsel altyapıyı sağlıyor. Türkiye genelinde 26 bölge, yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak yürütülen saha çalışması kotaların neredeyse sıfır hata ile gerçekleştirilmesi ile tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Türkiye gerçeklerinin sonuçlara yansıdığı açıkça görülmektedir. Bu sene raporu inceleyecek olanlar belirli sektörlerde sürprizlerle karşılaşacaktır.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtibar GroupYıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi OditoryumuTürkiye İtibar Endeksi Araştırması
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