İstikrarlı büyüme Fortune 500’de sıçrama getirdi

Fortune Türkiye Dergisi tarafından Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği ‘Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 14’üncüsü açıklanan listede; pandemiye rağmen üretim ve hizmetlerini kesintisiz sürdüren Teksan, 59 basamaklık bir yükselişle 307. sırada yer aldı.

Güçlü mühendislik alt yapısı ve inovatif yaklaşımı ile enerji çözümleri sektöründe ilklere imza atan Teksan, 2020 yılındaki 1 milyar TL üzerindeki net satış rakamı ile listenin 307. sırasında yer aldı. Teksan’ın net satışları 2019 yılına göre yüzde 35’in üzerinde artış kaydetti.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında istikrarlı büyüme çizgilerini korumaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden beri ülke ekonomisine ve istihdamına olan katkımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Teksan’ın büyüme ivmesinin, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı araştırmalarla da tescillenmesinden gurur duyuyoruz. 2020 yılı pandemi nedeni ile diğer yıllardan ayrışıyor. Böylesine zorlu bir yılı büyüme başarısı ile kapatmak daha da önem taşıyor. Önümüzdeki dönemlerde yüzde 100 müşteri memnuniyeti odağında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.”