İyilik hareketi Ağrı’da

“Sosyal etki ve fayda yaratmaya yönelik” faaliyetleriyle yarını inşa edecek çocuklarla buluşmaya devam eden Kiğılı’nın yeni durağı Ağrı’daki iki ilkokul oldu. Toplumsal fayda sağlamak ve örnek teşkil etmeye yönelik çalışmalarla bugüne dek binlerce çocuğun kalbine dokunan markanın Ağrı’daki farkındalık çalışmasına Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Mütevelli Heyeti Üyesi ve 1nevi_mutluluk sosyal sorumluluk projesinin kurucusu Nevin Yağmur, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ile TOG’un Ağrı temsilciliği yetkilileri katıldı. Ağrı’nın Yayladüzü köyü Cemaleddin Öztürk İlkokulu ve Kandil köyü Kandildağı İlkokulu’na ziyarette bulunan ekip, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı.

Kiğılı’da amaç sosyal etki yaratmak, fayda sağlamak ve örnek teşkil etmek

Kiğılı olarak “Nasıl toplumsal fayda sağlayabiliriz?” bakış açısıyla hareket ettiklerini ve her zaman “Önce insan, önce sağlık” diyerek insani değerleri önde tuttuklarını kaydeden Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Ülkemizde ve dünyada söz sahibi bir marka olarak topluma karşı önemli bir sorumluluğumuz bulunuyor. Bu sorumlulukları en doğru şekilde yerine getirmek amacıyla çalışıyor ve ihtiyaç sahiplerine maddi manevi destek sağlayan bir kurum kültürünü her dönem sürdürüyoruz. Amacımız yardım etmekten daha fazla ve bunu da toplumda ‘sosyal etki yaratmak, fayda sağlamak ve örnek teşkil etmek’ şeklinde açıklıyoruz” dedi.