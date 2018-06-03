İzmir ile Aydınlı iş kadınları el ele verecek İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yakın şehirlerdeki iş kadınları dernekleri ile gerçekleştirmeyi planladığı dostluk ve işbirliği ziyaretlerinin ilkini Aydın’da, Aydın İş Kadınları Derneği (AYİŞKAD) ile başlattı.

Aydın İş Kadınları Derneği (AYİŞKAD) Başkanı Belgin Çekmen Altay ve üyeleri İZİKAD üyelerini, hazırladıkları özel toplantıda ağırladı. Üyelerin tanıştığı ve projelerin anlatıldığı toplantıda iki dernek bir arada yapabileceklerini değerlendirdi. İZİKAD ve AYİŞKAD’ın kadınları güçlendirmek için çalışan iki dernek olduğunu söyleyerek bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Yaptığımız bu ziyaretler, birlikte projeler geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak adına diğer derneklere de örnek olacaktır. Yaratacağımız sinerji ve birliktelik hem ülkemizdeki kadın çalışmalarının görünür kılınmasına hem de bölgemizdeki iş kadınları arasında network ağı oluşturma ve pazar yaratma konularında bir ilk adım olacaktır. Bu kapsamda yakın çevremizdeki illerde de diğer iş kadını dernekleri ile tanışma toplantılarımız devam edecektir” dedi.



“Sadece üyelerimize değil ülkemize de katkı sağlayacak”



Aydın İş Kadınları Derneği Başkanı Belgin Çekmen Altay da kadınların bir arada olup sinerji geliştirecekleri tüm işbirliklerine açık olduklarını belirterek, “Aramızdaki işbirliği sadece derneklerimize değil ülkemize de katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Toplantı sonrasında İZİKAD Başkanı Serter, AYİŞKAD Başkanı Belgin Çekmen Altay’a İZİKAD flaması armağan ederek bu etkin toplantıyı organize eden İZİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kalkan’a teşekkürlerini iletti.





