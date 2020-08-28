“İzmir İstasyon” açılıyor

İstanbul’daki Facebook İstasyon’dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa ve Ankara’da protokolleri imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan İzmir İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

“Facebook İstasyon“ projesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde uydu topluluk merkezleri açma konusundaki heyecanını dile getiren Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle konuştu: “Facebook olarak, çok uzun zamandır Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizdeki insanlara, topluluklara ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları dijital becerileri sunarak başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu yolda attığımız en önemli adımlardan biriydi. Ancak, girişimlerimizin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağı sözünü verdik. İzmir’de dahil olmak üzere farklı şehirlerde açtığımız uydu merkezlerimiz ile bu sözümüzü tutuyoruz.

İlerleyen dönemlerde bu uydu merkezlerle Türkiye’deki işletmelere, topluluklara ve bireylere destek olmaya devam edeceğiz. Tüm topluluk merkezlerimizde bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK’ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına Sınırları Aşan KOBİ’ler, She Means Business, Facebook ile Öne Çıkın, Kontrol Bende ve Facebook Sivil Toplum Programı gibi online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.”

İzmir’in Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener de yaptığı açıklamada, “İzmir İstasyon’da yapılacak KOBİ’leri geliştirmeye yönelik faaliyetlerin İzmir’in girişimcilik potansiyelini artıracağını ve kentteki girişimcilik ekosisteminin İstanbul, Ankara ve yurtdışı ile bağlantılarını güçlendireceğini ifade etti.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, “Bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördüğümüz bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedefliyoruz. Eğitim, Ortak Çalışma Alanı ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır ” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda Bornova Belediyesi ile birlikte yürütülecek olan İzmir İstasyon’a ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli İzmir İstasyon’un KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı sağlayacağını ve dijital eğitim alanında önemli bir fırsat eşitliği yaratacağını dile getirirken, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, projenin Bornova’yı Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline getireceğine ve özellikle başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm girişimciler için çok önemli olduğuna inandıklarını söyledi.



İzmir İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.