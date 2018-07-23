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İZODER, ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ Elazığ’da gerçekleştiriyor

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile Elazığ’da ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’ düzenliyor.

İZODER, ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ Elazığ’da gerçekleştiriyor

 
Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak bu yıl Anadolu’ya yöneldiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, “Beşincisini Elazığ’da gerçekleştireceğimiz seminerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmaktır” dedi.
 
‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’, Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, İZODER Başkanı Levent Pelesen, öğretim üyeleri, mimar, mühendis, kamu ve sektör temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
 
Megaboard partnerliğinde, Bonus, Mardav, Ode, Ravaber, Terrawool ve Saint-Gobain Weber sponsorluğunda, 2 Ağustos Perşembe günü Windy Hill Hotel’de düzenlenecek seminerde güncel bilgi ve değerlendirmeler paylaşılacak.
 
Tüm gün sürecek seminer boyunca, ‘Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor’, ‘Su Yalıtımı Uygulamaları’, ‘Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri’, ‘Ses Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor’, ‘Ses Yalıtımı Uygulamaları’, ‘Enerji Verimliliği Mevzuatları’, ‘Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtım Uygulamaları’, ‘Yapı Sektöründe Denetim’ başlıklı oturum ve sunumlar yapılacak.

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