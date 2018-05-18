İZTO’da aktif olacağız

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter öncülüğünde Özgener’i makamında ziyaret eden İZİKAD’lı iş kadınları, Özgener’i oda seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, hem Özgener’i seçim başarısından dolayı kutlamak hem de yeni dönemde İZİKAD olarak İZTO ile beraber neler yapabileceklerini konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. İş yaşamında kadının son derece güçlü olduğunu ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden İZİKAD Başkanı Serter, “Ancak özellikle odaların meclislerinde, komitelerinde kadın sayısı çok az. Bugüne kadar İZTO’da da iş kadınları çok bulunmuyordu. Sayın Özgener döneminde bunun kırılacağına inanıyoruz. Bizler de İZTO’da daha aktif olacağız” dedi. İZİKAD’ın yaptığı çalışmalar hakkında İZTO Başkanı Özgener’e bilgi veren Serter, “Önümüzdeki dönemde İZTO ile beraber çalışmak, yeni projeler hayata geçirmek istiyoruz. İZTO yeni dönemde kadınları da kucaklayacağına dair inancımız sonsuz. Bizler de etkinliklerimizde, projelerimizde İZTO’yu yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu. “İZTO’nun üst yönetimi kadınların” İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İZTO’da üst düzey yönetici olarak kadın çalışan sayısının erkeklere göre daha fazla olduğunu belirterek, kadının üretkenliği ve iş yaşamındaki disiplininin kurumlara büyük artı sağladığını söyledi. Özgener, “Ancak yönetimimizde kadın yok, çünkü maalesef mecliste kadın sayımız sadece üç. İnanıyorum ki bu dönemde kadınlar İZTO’da daha aktif olacaklar ve önümüzdeki seçimlerde meclisimiz daha fazla kadına ev sahipliği yapacak” dedi. İZİKAD’ın yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden Özgener, İZTO olarak bundan sonraki çalışmalarda yanlarında olmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

