“Kadın nerdeyse nezaket oradadır”

Programın açılış konuşmasını yapan YAPDER Başkanı Celal Toprak; “Biz erkekler, dünyayı iyi yönetemiyoruz. Bence artık kadınlara şans verilmeli. Hem Türkiye’de hem de tüm dünyada kadının elinin değdiği her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum” dedi…

Celal Toprak ile hemfikir olduğunu vurgulayan Pimtaş Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz da “Kadının olduğu her yerde nezaket olur, saygı ve sevgi olur… Bu nedenle kadınlarımızın toplumun her alanında daha etkin olmaları gerekiyor” diye konuştu.

“Ekonomik özgürlük çok önemli”

Tecrübeleriyle pek çok kadın için rol model olan Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise ekonomik özgürlüğün kadınlar ne kadar önemli olduğunu vurguladı. “Kadın demek güç demek” diye konuşan Çetindoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlar evin direğidir”

“Malum ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz, hepimiz yaralıyız. Deprem burada olmadı ama aslında hepimiz sarsıldık. Hepimizin o bölgeleri kalkındırmak için elbette çok çalışacağız. Kadınlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Biliyorsunuz kadınlar evin direğidir ve onların güçlü olması lazım. Biz de grup olarak kadınlarımıza nasıl destek olabiliriz diye düşündük ve üretici kadınlarımızı bir araya getirmeye karar verdik. Türkiye’deki üretici kadınlarımızı “Shopsa Akademi” çatısı altında buluşturduk. Bünyemizdeki eğitmenlerimiz, şehir şehir dolaşarak, kooperatifleri ziyaret ederek, tam gün eğitimler veriyor. Genellikle belediyelerin salonlarında yapılan bu buluşmalarda üretici kadınlarımızın her türlü sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Pek çok ilimize ulaştık. Elbette bu eğitimler bir defaya mahsus değil; sürekliliği olacak ve kadınlarımıza daha faydalı olacağız. Online ile satış yapmaya başladık. Özellikle pandemiden sonra kadın üreticilerimizi bu platforma yönlendirdik. Eğitimlerle onları belli bir noktaya getirdik. Bu platform sadece bir pazar yeri değil sosyalleşmek için de önemli bir rol oynadı. Burada başarılı olan kadınlar, çevrelerindeki diğer kadınları da çalışmaya ve üretmeye teşvik etti. Bu olumlu gelişmeler bizi çok mutlu etti; çünkü ekonomik özgürlüğü olan kadınlar, çocuklarını da daha iyi şartlarda yetiştiriyor. Üstelik biz bu platformda kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Tüm ürünleri kendi kadınlarımız üretiyor. Dolayısıyla bu platformu büyütmek kadınlarımızın gücüne güç katacak.”

Kadınların hayatın her alanında daha çok söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan YAPDER Başkanı Celal Toprak, “Artık geleneksel hâle getirdiğimiz “Kadın Zirvesi’nin altıncısını yapacağımız için çok mutluyuz. Çünkü kadınlar bizim için çok kıymetli” dedi.

İş dünyasında kadının yükselişi” adlı çalıştayda buluşan Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Teksan Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Marka Danışmanı Şöhret Pakiş, IQ Partners Ceo’su Ferkan Çelik, Şirket Vergi ve Hukuk Müdürü Gül Engür tecrübelerini ve bu yolculukta karşılaştıkları zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini anlattı.