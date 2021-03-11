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Kadın istihdamına destek verdi ödülü aldı

Lova Yatak 2020 yılında KOSGEB ile başlattığı 100 Kadın Bayi Projesi’yle Kadın Dostu Marka Ödülü’nü alan markalar arasında yer aldı. Proje kapsamında bugüne kadar onlarca kadına istihdam yaratıldı. 

Kadın istihdamına destek verdi ödülü aldı

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Törende, aralarında Lova Yatak’ın da bulunduğu kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında değer yaratan ve uygulamalarını hayata geçirmiş 50 markaya ödül verildi.

Lova Yatak, 2020 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde KOSGEB ile hayata geçirilen “Lova ile 100 Kadın Bayi-Sıfır Sermayeyle İşinin Patronu Sensin” projesiyle ödüle layık görüldü. Proje kapsamında; KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan kadın girişimciler, KOSGEB’in girişimcilik desteği paketi ve Lova markasının sunduğu bazı ekstra imkanlarla kendi işletmelerini kurma fırsatı buldu.

Lova Yatak Ticari Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü Ayhan Özcan: “2023 yılında yatırımcılarımızın %15’inin, mağazacılık çalışanlarımızın da %75’inin kadın olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Bu ödülü, başta Lova Yatak üretim şefi Hatice Kırgız Hanım olmak üzere mağazacılık çalışanlarının %70’ini oluşturan kadın çalışma arkadaşları adına kabul eden ÖZCAN; girdikleri her işi güzelleştiren, sorumluluk duyguları ve iletişim becerileriyle markaları öne taşıyan kadınları cesaretlendirmeyi önemsediklerini sözlerine ekleyerek; kendi işletmelerini kurmayı arzu eden kadın girişimcilerin, hem marka hem de ülke ekonomisine değerli katkıları olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti. Erkek egemen bir sektör olan mobilya sektöründe, 2023 yılı sonuna kadar iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek ve kadın girişimci ile kadın çalışan istihdamını artırmak amacıyla yatırımcılarımızın %15’inin, mağazacılık çalışanlarımızın da %75’inin kadın olmasını hedeflediklerini paylaştı.  

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Lova YatakKosgebKadın Dostu Marka ÖdülüAyhan ÖzcanHatice Kırgız
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