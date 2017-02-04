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Kadınlara değer katan sigorta TEB'den

Türk Ekonomi Bankası (TEB), BNP Paribas Cardif’in yeni ürünü “Kadına Değer Sigortası” ile kadına özel kanser türlerinde risklere karşı onları güvence altına alıyor.

Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Başak Berber  yazıyor - TEB, BNP Paribas Cardif’in yeni ürünü “Kadına Değer Sigortası” ile kadına özel kanser türlerinde hastalık, vefat, maluliyet risklerinin yaratacağı finansal güçlüklere karşı kadın patronları ve ailelerini güvence altına alıyor.

Vefat, kadın hastalıkları ve hastalık sonrası maluliyet durumlarında geçerli olacak sigorta ürünü, kadınların hastalık durumunda karşılaşabileceği ek sorunlara da çözüm yaratmaya çalışıyor. Kadınların hastalık sürecinde ihtiyaç duyabileceği psikolojik danışmanlığı, sağlığını ve beden kilosunu korumaya yönelik diyetisyen ve beslenme danışmanlığı, gibi hizmetlerin de “Kadına Değer Sigortası” kapsamında sunuluyor. İş hayatında başarı için özel hayat motivasyonunun önem kazandığına inanan TEB Kadın Bankacılığı bu yaklaşımı ile kadın patronların kişisel ve aile hayatının sağlığı konusunda da sorumlulukla hareket ediyor.

Kadın patronlara yönelik ürün ve hizmetler

TEB, Kadın Bankacılığı ile işletmelerini büyütebilmeleri için gereken finansa, bilgiye, yeni pazarlara ve koçluğa erişim olmak üzere 4 temel konuda kadın patronlara özel eğitim, danışmanlık ve mentorluk alma olanakları sunuyor. Bu sayede kadın patronlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü bir destek veren TEB, kadın patronların global dünya ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşması ve istikrarlı bir büyüme elde edebilmeleri için finansmana erişimlerini de kolaylaştırıyor.
 
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SigortaKadınBNP Paribas CardifKadına Değer SigortasıTürk Ekonomi Bankas
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