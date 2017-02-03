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Kahvaltı artık ofise taşınıyor

Soğuk havalar, bir türlü yüzünü göstermeyen güneş yüzünden çoğu çalışan, kahvaltılarını ofiste yapmayı tercih ediyor. İşyerinin alışveriş yeri Avansas.com’un satış analizlerine göre bu durum tost, çay ve kahve makinesi satışlarının yanı sıra tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak gibi ürünlere olan talebi de artırıyor.

Kahvaltı artık ofise taşınıyor
Ayşegül Yıldız yazıyor - Soğuk ve zorlu kış günleri çalışanların beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Günün geç aydınlanması nedeniyle erken kalkmakta zorlananlar, artık kahvaltılarını işyerinde yapmayı tercih ediyor. Gün içinde ise yazın tercih edilen diyet ürünler yerine bisküviden gofrete, kuruyemişten keke kalorisi daha yüksek atıştırmalıklar tüketiliyor.

İşyerinin alışveriş yeri Avansas.com’un satış analizlerine dayanarak yapılan araştırmaya göre çalışanlar ofis kahvaltıları için en çok tost makinesi satın alıyor. Pratikliği nedeniyle çay makineleri de ilgi görürken, Türk kahvesi makineleri de tercih ediliyor. Uzun mesai saatleri olan ajans çalışanları ve mimarlık ofisleri gibi işyerlerinin bu ürünleri yüzde 20 oranında daha fazla tercih ettiği görülüyor.

Kahvaltının işyerine taşınması kullan-at ürünlere olan talebi de artırıyor. Köpük ya da plastikten üretilen, karton bardak, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık ve tabaklar işyerlerinde pratikliği nedeniyle ilgi görüyor. 20’li, 50’li, 100’lü gibi çoklu ambalajlarda satılan kullan-at ürünler, uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyor.

Ofis çalışanları çoğu zaman açlıklarını atıştırmalıklarla da gidermeye çalışabiliyor. En çok tercih edilen atıştırmalıklar arasında çikolata, bisküvi, gofret, kek ve kuruyemişler yer alıyor. Kadın çalışanlar daha çok tatlı atıştırmalıkları tüketirken, erkekler ise tuzlu ürünlere ve kuruyemişe yöneliyor. Araştırma, kalorisi yüksek olan ürün tüketiminin yaz aylarında yüzde 16 oranında arttığını ve bu ürünlerin ağırlıklı olarak kadın çalışanlar tarafından tercih edildiğini de ortaya konuyor.
 
 
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