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Kaleağası Genel Sekreterliği bırakıyor

2017 yılından bu yana TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş olan Dr. Bahadır Kaleağası, 7 Şubat 2020 tarihi itibariyle TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinden ayrılacak.

Kaleağası Genel Sekreterliği bırakıyor
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1995-2009 yılları arasında Brüksel Daimi Temsilciliği, 2009-2017 yılları arasında TÜSİAD Uluslararası Koordinatörlüğü ve 2017 yılından bu yana TÜSİAD Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş olan Dr. Bahadır Kaleağası, 7 Şubat 2020 tarihi itibariyle TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinden ayrılacak. TÜSİAD Genel Sekreterliği görevine vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı Ebru Dicle atanacak.

Bu değişiklik üzerine TÜSİAD Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:

“Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edecek olan Dr. Bahadır Kalağası’na, TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak TÜSİAD’a değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve yaşamının yeni döneminde başarılar diliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADBahadır Kaleağası
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