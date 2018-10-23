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Kantarın topuzu kaçtı uyarısı

Avdagiç, gıda ürünlerinde esnafa yapılan denetimlere dikkat çekerek, “Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizmasının makul bir sürece dönüşmesi lazım. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı" dedi.

Kantarın topuzu kaçtı uyarısı
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Celal Toprak yazıyor - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten çok önemli bir çıkış. Dünyanın en büyük odalarından biri olan İTO’nun Başkanı üyelerini savunan çıkışında, kur atağı sonrasında fırsatçılık yapanlara yönelik düzenlenen denetimlerde ‘kantarın topuzunun kaçtığı’nı ifade etti.
Başkan Avdagiç polisiye görüntüsü veren dürüst satıcıları rencide eden sürecin daha makul bir duruma dönüşmesi gerektiğini söyledi.
SIAL Paris Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç, gıda ürünlerinde esnafa yapılan denetimlere dikkat çekerek, “Polisiye kontrol görüntüsü veren denetim mekanizmasının makul bir sürece dönüşmesi lazım. Süreç bir zabıtanın benim üyelerime medya ile gidip korku filmi çeker gibi kontrol etmesine yol açılmamalı. Kontrol daha makul daha kaliteli biçimde yapılmalı. Dürüst tüccar dürüst satıcı rencide edilmemeli. Bu konuda özellikle yerel yönetimlerin kantarın topuzunu kaçırdığı kanaatindeyiz” diye konuştu.
Fahiş fiyatlarla satış yapanları savunmadığını söyleyen Avdagiç, şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığı’nın memurları daha kaliteli yaptı işlerini. Fahiş işlem yapanın arkasında değiliz. Savunmuyoruz ama bunların sayısı çok azdır. Piyasa gerçeklerine uygun hareket eden, iyi niyetli ve pazarın çok büyük kısmını temsil eden üyelerimizin sıkıntılı muameleye maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Zaten en büyük kontrolör tüketicidir.”
 
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Şekib Avdagiçİstanbul Ticaret OdasıKantarın Topuzu Kaçtı Uyarısı
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