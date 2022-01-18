Kanyon’un Genel Müdürü Fulya Durak oldu

Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.’nin yeni genel müdürü, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla, 20 yılı aşkın profesyonel tecrübesini perakende ve alışveriş merkezleri kiralama ve yönetimi alanında üst düzey yönetici, icra kurulu ve yönetim kurulu üyesi olarak geçirmiş olan Fulya Durak oldu.