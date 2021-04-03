Karabağ'ın yeniden imarı için davet geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk müteahhitleri Karabağ’a davet etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığındaki heyet ile gerçekleştirilen temaslarda konuşan Aliyev, “Karabağ’ın yıkık altyapısının ve üstyapısının yeniden imarı için Türk müteahhitlerine öncelik vereceğiz. Firmalarınızı, yatırımcılarınızı bekliyoruz” dedi.

Aliyev ile görüşen heyette bulunan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, “Müteahhitlik firmalarımız Karabağ’ın yeniden imarı sürecinde gerekeni yapmaya hazırdır. Azerbaycanlı firmalarla ortaklık kurmaya da istekliyiz” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, iş dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından oluşan heyet, Azerbaycan’da temaslarda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki mevcut ilişkilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a düzenlenen resmi ziyarete Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de katıldı.

Heyeti kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, görüşmede yaptığı konuşmada, “Karabağ’ın yıkık alt ve üstyapısının yeniden imarı için Türk müteahhitlere öncelik vereceğiz. Firmalarınızı, yatırımcılarınızı bekliyoruz” dedi. Görüşmede bulunan TMB Başkanı Eren de “Müteahhitlik firmalarımız bölgenin yeniden imarında gerekeni yapamaya hazırdır. Azerbaycanlı firmalarla ortaklık kurmaya da istekliyiz” karşılığını verdi.

Erdal Eren ziyaret kapsamında gerçekleştirilen resmi görüşmeler ve işadamları ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısında da Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, ihtiyaçların yerinde tespiti için Azerbaycan’a en kısa zamanda müteahhitlerden oluşacak bir inceleme ziyareti düzenlemek, muhatap kuruluş ve firmalarla doğrudan temas edilmesini sağlamak arzusunda olduğunu vurgulamıştır.

‘Üstümüze düşen görevi layığıyla yerine getiririz’

Azerbaycan ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan TMB Başkanı Erdal Eren, şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millet anlayışıyla hareket etmektedir. Sektörümüz, ülkede bugüne adar yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğünde proje üstlenmiştir. Dağlık Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yeniden imar çalışmalarında da Türk müteahhitlerin aktif rol üstlenmeleri ve Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde katkıda bulunmaları bu yıl için önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Kardeş ülke Azerbaycan için üstümüze düşen her türlü görevi üstleniriz. Bölgede ilk aşamada 27 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir. Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin yanı sıra sektörel ortaklıklarımız ve olumlu geçmiş deneyimlerimiz çerçevesinde müteahhitlerimiz Azerbaycan için üstümüze düşen her görevi layığıyla yerine getirecektir. Bu imkanları değerlendirmek üzere en kısa zamanda Azerbaycan’a bir müteahhitlik heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz”