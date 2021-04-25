Karadeniz'in en büyük fabrikasını Ordu'da yapacak

İbişler Tekstil, Fatsa OSB’de 10 bin metrekarelik bir tekstil fabrikası kuruyor. Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişi istihdam edilecek ve 17 ülkeye ihracat yapılacak. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve hazır giyimde Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden olan İbişler Tekstil, pandemi dönemine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Esenyurt’ta 700 kişi istihdam ettiği 40 bin metrekarelik fabrikasının yanı sıra Düzce ve Fransa’da da üretim tesisleri bulunan İbişler Tekstil, Ordu Fatsa’da da bölgenin devi olacak bir tekstil fabrikasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulacak fabrika son aşamaya geldi. Toplam 10 bin metrekarelik kapalı alanda kurulacak fabrika 90 gün sonra resmen açılacak. Fabrikada ilk aşamada 1.200 kişiye istihdam sağlanacak. Bu rakam bölgedeki işsizlik rakamlarını da önemli ölçüde aşağı çekecek.

17 AB ülkesine ihracat yapacak

Ordu Aybastılı işinsanı İlhan İbiş’in sahibi olduğu İbişler Tekstil’in kendi enerjisini kendisi üretecek ve üretimin hiçbir aşamasında kimyasal madde kullanılmayacak Fatsa OSB’deki fabrikasından başta Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere 17 AB ülkesine ihracat gerçekleştirilecek. Fatsa fabrikasının Karadeniz’in en büyük tekstil fabrikası olacağını belirten İlhan İbiş, “Kuşkusuz ülkemizin her noktasına yatırım yapmak önemli. İbişler Tekstil olarak ekonominin kalbinin attığı İstanbul’da yatırımlarımız var. Ancak memleketim Ordu’ya yatırım yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu yatırımla bölgedeki işsizliğin azaltılmasına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek çok mutlu olacağım” dedi.

Pandemiye rağmen yatırımı durdurmayı bir an bile düşünmediğini belirten İbiş, “Önemli olan bugünlerde bile yatırımını sürdürmektir diye düşünüyorum. Bu yatırımın bölgemiz için ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Ve belirli bir büyüklüğe ulaşan herkesi en azından kendi memleketine de yatırım yapmaya davet ediyorum. Böylece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmasına işinsanları olarak önemli bir katkı sunmuş oluruz” dedi.