KASİAD ve TEB Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında işbirliği protokolü, 16 Şubat Cumartesi günü, Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Hotel’de imzalandı. İşbirliği protokol sözleşmesini, KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan ve TEB Bankası Müşteri İlişkileri Yöneticisi Harika Gülay Bayraktaroğlu imzaladı. Kastamonulu sanayici ve işadamlarını kapsayan işbirliği, kredi, kredi kartı, pos, sigorta gibi bankacılık ürünlerini kapsıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Genel Başkanı Ayhan Aslan, işadamları derneği olarak yeni projelerinin olduğunu belirterek, STK’ların iş dünyasındaki önemine değindi.

KASİAD’ın günden güne büyüdüğünü ifade eden Ayhan Aslan, konuşmasında şunları kaydetti:

“Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Aramızda yaptığımız istişarelerle alışverişimizi artırıyoruz. Bizim en büyük idealimiz, Kastamonu camiasını her alanda öne çıkartmaktır. Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin meselesi için çalışıyorsa, bu çok değerlidir. KASİAD, bu yönde ilerlemektedir. Kastamonulular, Türkiye’nin en önemli yapıtaşıdır. Bizler, bu ülkenin imarında çimento vazifesi olarak katkıda bulunmaktayız” dedi.



Canovate Group, veri merkezi ve fiber optikte dünyanın 10 global markası arasında



KASİAD tarafından düzenlenen toplantının ev sahipliğini yapan Canpark Yatırım Holding ve Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“1975 yılında ODTÜ Fizik, bir yıl sonra Elektronik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra, İngiltere’de Elektronik Mühendisliği masterını tamamlayarak, ülkeme döndüm. 1979 yılında, benim gibi mühendis olan kardeşim Özcan Gür ile birlikte şirketimizi kurduk. 1996’da kapatılan Alcatel Teletaş’ın Ümraniye tesislerini çalışanlarıyla beraber devir aldık, hedefimiz yerli sanayinin üretimine devam etmesiydi. 2001 yılına geldiğimizde firmamıza, iki kor teknoloji konusunu seçtik. Bunlardan bir tanesi (data center) veri merkezleriydi. Diğeri, fiber optik altyapı sistemleriydi. Bunların gelecek 25 yıla hakim teknolojiler olacağını öngörerek, bu alanda kendi özgün ürünlerimizin dizayn, tasarım, geliştirme ve üretimine karar verdik. 2001’den günümüze ar-ge’ye 25 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Kısaca, 1979’da sıfır sermaye ile kurduğumuz şirketimiz; bugün teknoloji ve portföy olarak veri merkezinde dünyadaki 6, fiber optikte dünyadaki 8 global firmadan bir tanesidir. Dünyanın ilk 10 global markası arasında yer almayı başarmış durumdayız, birçok ülkede ofisimiz ve temsilciliklerimiz var, 4 kıtada 72 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yüzde 100 Türk firması olan Canovate Group olarak; bilişim, telekom, savunma sanayi, balistik sistemler, elektro-optik sistemler, ısıtma/soğutma (ısı pompaları ve adiyabatik) alanlarında birçok ar-ge projesi yaparak, ileri teknoloji ürünleri geliştirmeye devam ediyoruz. İstanbul Çekmeköy’de 30 bin metrekare alan üzerinde 100’ü aşan mühendis ekibimiz ve (tüm grubun bünyesindeki) 1000’in üzerinde çalışanımız ile yüksek teknoloji üretim yapan mühendislik odaklı bir şirketler grubuyuz. Aynı zamanda, Canpark AVM ve içinde bulunduğumuz Hilton Garden Inn Canpark Ümraniye Hotel, şirketlerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.



Teşekkür plaketleri verildi



İntecro Robotik AŞ CEO’su A.Ali Şen, yaptığı konuşmada, firma olarak üretim süreçlerinde karşılaşılan problemler veya gereksinim duyulan iyileştirmeler için mekatronik ve robotik teknolojilerini temel alan çözümler geliştirdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Canovate Group Başkanı Can Gür’e teşekkür plaketi İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar tarafından; İntecro Robotik AŞ CEO’su A.Ali Şen’e teşekkür plaketi Bilecik KASİAD temsilcisi Mehmet Aslan tarafından verildi.