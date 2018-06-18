Kastamonu Entegre, hızlı büyümesini sürdürüyor Kastamonu Entegre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan 2017 yılı “İlk 1000 İhracatçı Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 131. firma oldu. 2016 yılında yaklaşık 87,5 milyon dolar ihracat rakamı ile 149. sırada bulunan şirket, 2017 yılında 107 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 18 basamak birden yükseldi.

GAZETE EKONOMİ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 16 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2017 yılı verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük şirketinden biri olan Kastamonu Entegre, 107 milyon dolar ihracat rakamı ile en fazla ihracat yapan 1000 şirket listesinde 131. sırada yer aldı. 2016 yılında 87,5 milyon dolar ihracat rakamı ile 149. sırada bulunan şirket, her sene gerçekleştirdiği yükseliş ivmesini sürdürdü. 2017 yılının ihracat rakamlarını kapsayan araştırmaya göre ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 2017'de yüzde 13,4 artarak 92.3 milyar dolara çıkarken, Kastamonu Entegre yüzde 23 artışla, ihracattaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.



"100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"



Şirketin 2017 yılında 1.2 milyar dolar konsolide ciro gerçekleştirerek yüzde 13 büyüme gösterdiğini belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “İtalya, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Bosna Hersek’teki üretim tesislerimizin yanı sıra ABD'den Çin'e kadar dünya genelindeki iş ortaklarımızla çok hızlı büyüyen bir yapıya sahibiz. Bugün yurt içindeki ve yurt dışındaki tesislerimizden yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat konusunda yıllardır liderliğimizi koruyor, sektörün toplam ihracatının %37’sini tek başına gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında ciromuzun yüzde 40’ını Türkiye dışına yaptığımız satışlardan sağladığımızı özellikle belirtmek isterim.” dedi.



2018 yılı itibariyle ihracat hedeflerini büyüttüklerini ve şirket cirosunun %50' sini yurt dışı faaliyetlerinden elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldız, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üretici gücü ve sektörünün lideri olarak başarılı çalışmalara imza attık. Gelecek dönemde de ihracatımızı artıracak çalışmalarda bulunarak ekonomiye katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Öte yandan ihracat alanında sıralamalardaki yerimizi daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.