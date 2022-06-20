Katma değerli ihracatı kolajenle artıracak

Türk helal jelatin ve kolajen sektöründe büyüme tüm hızıyla devam ediyor. Jelatin ve kolajenin ana hammaddesi olan deriyi 87 yıldır faaliyet gösteren firmaları Uyguner Deri’den elde ettiklerini belirten Burak Uyguner, Gelner Gıda firması olarak ağustos ayında da kolajen ihracatına başlayacaklarını vurguladı. Ayrıca Uyguner, 2 sene içerisinde yapılacak yatırımlarla yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedeflediklerini aktardı.

YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME HEDEFİ

Gelecek dönem hedeflerini açıklayan Uyguner, “Gelner olarak 2 sene içerisinde üretimimizi 9 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. 9 bin tonluk üretim hedefimizi helal toz jelatin, helal yaprak jelatin ve kolajen olarak çeşitlendireceğiz. Şu an 3 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 senede yapılacak yatırımlarla yüzde 100’ün üzerinde büyümek. Kazanılan para ile sermayemizi büyüteceğiz. Kolajen ve jelatinin dünyadaki pazar payı 4 milyar dolar. Kolajen, jelatine göre 1.5 kat daha katma değerli bir ürün. Türkiye kolajen pazarında çok yeni. Biz de gerçekleştireceğimiz üretimle Türkiye’nin kolajen pazarına güç katacağız. Yaprak jelatinde bütün Avrupa'ya ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Fransa’nın en büyük market zinciriyle çalışıyoruz. Amerika’ya da ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

KOLAJENDE YÜZDE 90 PROTEİN

Kolajende 100 gramda yüzde 90 protein değerinin olduğunu aktaran Uyguner, kolajenin kalitesi koku olmamasından ve suda çözülmesinden anlaşıldığının altını çizdi. Uyguner, “Jelyap Yaprak Jelatin, 160 gram ete eşit. Beslenme açısından çok kıymetli olan glisin ve prolin amino asitleri Jelyap Yaprak Jelatin'de diğer proteinlere bulunan konsantrasyonun 10 ila 20 katı arasında bulunuyor. 10 gram Jelyap Yaprak Jelatin'de bulunan aynı miktarda glisini almak için, yaklaşık 2,8 litre süt veya 160 gram et tüketmek gerekir.” şeklinde ifade etti.