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Kayı Holding Litvanya’da Stat Yapacak!

Kayı Holding; Litvanya’nın en büyük ikinci şehri Kaunas’ta bulunan S. Darius ve S. Girenas Stadyumu’nun ihalesini kazanarak, yurtdışı projelerine bir yenisini daha ekledi.

Kayı Holding Litvanya’da Stat Yapacak!

Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer alan Kayı Holding, öncü projelerle fark yaratmaya devam ediyor. Litvanya’nın en büyük ikinci şehri Kaunas’ta kazandığı stat ihalesiyle yurtdışı başarılarına bir yenisini daha ekleyen Kayı Holding, S. Darius ve S. Girenas Stadyumu ve Spor Merkezi’nin genişletilmesi ve yenilenmesini sağlayacak.
 
Mevcutta bulunan koltuk sayısının 9.500’ten 15.000’e çıkarılması hedeflenen projede; 7 hektar alana kurulu olan stadyum kompleksi içerisindeki ofis, ticari alan ve spor alanları yenilenecek. S. Darius ve S. Girenas Stadyumu’nun Kayı Holding tarafından 20 ayda tamamlanması hedeflenirken; saha zemin kaplamasının değiştirilmesi, tribünlerin üstünün kapatılması ve stadyumun yanına 5.000 m2’lik kapalı otopark yapılması planlanıyor.
 
 “Öncü projelerle yurt dışında da fark yaratmaya devam edeceğiz”
 
2009 yılında Litvanya’nın başkenti Vilnius’da o dönem Baltık Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Ozas Alışveriş Merkezi’nin anahtar teslim inşaatını da gerçekleştiren Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, “Kayı İnşaat olarak 2007 yılından bugüne kadar sürekli olarak dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer alıyor, dünyanın birçok ülkesindeki projelerle sektörümüzde fark yaratıyoruz. Bu kapsamda Litvanya’daki stat ihalesini kazanmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparak, Türkiye’de ve dünyada büyüme trendimizi sürdüreceğiz” dedi.
 
 1991 yılında kurulan Kayı Holding’in bünyesinde Kayı İnşaat, Kayı Enerji, Kayı Gayrimenkul Geliştirme & Yatırım ve Kayı Medikal şirketleri bulunuyor. Kayı İnşaat’ın ana faaliyetleri arasında endüstriyel inşaatlar, rezidans ve konut kompleksleri, ofis binaları, alışveriş ve eğlence merkezleri, otel binaları, eğitim kuruluşları, sağlık kampüsleri, enerji ve altyapı projeleri bulunuyor. Kayı İnşaat kurulduğu günden günümüze kadar inşaat sektöründe 500’ün üzerinde projeyi tamamladı. Uluslararası faaliyetleri 1994 yılında Türkmenistan’da başlayan Kayı Holding, daha sonra Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Cezayir, Ukrayna, Litvanya, BAE, Bulgaristan, Irak ve Libya’ya pazarlarında faaliyet göstermeye başladı. Kayı Holding 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine (ENR 250) girme başarısını gösteriyor.
 

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