Kemalpaşalı sanayiciler hiçbir koşulda üretimden vazgeçmiyorlar

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı 2018 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden (KOSBİ) 11 firma yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından açıklanan listede yer alan KOSBİ firmaları ise Akdeniz Kimya, Kansai Altan Boya, Pınar Et, Ege Seramik, VE-GE, Agrobest, Alkim Kâğıt, Viking Temizlik, Kaplamin Ambalaj, Renkler Makina, Kütaş Tarım oldu.



Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük sanayi firmalarının belirlendiği raporda 11 firmanın yer almalarının önemine vurgu yapan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Firmaların satış rakamlarına göre belirlenen raporda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden 11 firmamızın olması sanayi bölgemiz adına gerçekten sevindirici bir durum. Önümüzdeki senelerde bu listede daha fazla firma ile yer almayı umuyoruz” diye konuştu.



Firmalarımızı daha da yukarı çekeceğiz



KOSBİ’deki firmaların ülke ekonomisine katkısının fazla olduğuna değinen Porsuk, “Listede 11 firma ile yer almamız başta Ege Bölgesi olmak üzere ülke ekonomisine yaptığımız katkıların bir göstergesidir. KOSBİ yönetimi olarak firmalarımıza katkı koyan alt ve üst yapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Amacımız firmalarımızın üretimde verimliliğini sağlayan ve maliyetlerini en aza indirgeyen projeleri hayata geçirmektir. Planladığımız yatırımlar ile firmalarımıza sağlayacağımız pozitif katkılar çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla firmamız ile ilk 100’de yer alacağız” dedi.