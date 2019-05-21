Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Bulgaristan facebook BIST PETROL
Dünyada yılın otomobilleri arasına girdi
Yılın Şehir Otomobili
Kremlin'den Zelenskiy'e “yaptırım tepkisi“
Kremlin'den tepki!
Buğday yatırımcıyı üzdü
Buğday yatırımcıyı üzdü
Türkiye'de yatırımlara devam
Yatırımlara devam
Dünya Arı Günü
Dünya Arı Günü

Kemalpaşalı sanayiciler hiçbir koşulda üretimden vazgeçmiyorlar

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı 2018 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden (KOSBİ) 11 firma yer aldı.

Kemalpaşalı sanayiciler hiçbir koşulda üretimden vazgeçmiyorlar
banner17

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) açıkladığı 2018 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden (KOSBİ) 11 firma yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından açıklanan listede yer alan KOSBİ firmaları ise Akdeniz Kimya, Kansai Altan Boya, Pınar Et, Ege Seramik, VE-GE, Agrobest, Alkim Kâğıt, Viking Temizlik, Kaplamin Ambalaj, Renkler Makina, Kütaş Tarım oldu.

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük sanayi firmalarının belirlendiği raporda 11 firmanın yer almalarının önemine vurgu yapan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Firmaların satış rakamlarına göre belirlenen raporda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nden 11 firmamızın olması sanayi bölgemiz adına gerçekten sevindirici bir durum. Önümüzdeki senelerde bu listede daha fazla firma ile yer almayı umuyoruz” diye konuştu.

Firmalarımızı daha da yukarı çekeceğiz

KOSBİ’deki firmaların ülke ekonomisine katkısının fazla olduğuna değinen Porsuk, “Listede 11 firma ile yer almamız başta Ege Bölgesi olmak üzere ülke ekonomisine yaptığımız katkıların bir göstergesidir. KOSBİ yönetimi olarak firmalarımıza katkı koyan alt ve üst yapı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Amacımız firmalarımızın üretimde verimliliğini sağlayan ve maliyetlerini en aza indirgeyen projeleri hayata geçirmektir. Planladığımız yatırımlar ile firmalarımıza sağlayacağımız pozitif katkılar çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla firmamız ile ilk 100’de yer alacağız” dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EBSOKOSBİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5