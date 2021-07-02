KERVAN GIDA, POLONYA’DA ŞİRKET SATIN ALDI

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk satın alımını gerçekleştirdi. Gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan satın alım ile Kervan Gıda, global hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu konuda Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladığını duyuran Kervan Gıda, satın alma sürecini tamamladı.

Kervan Gıda, KAP’a yaptığı açıklamada; yapılan detaylı görüşmeler kapsamında ZPC Otmuchów’un yüzde 64,93’lük hissesinin devredildiği Tornellon Investments isimli şirketin yüzde 100 hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın yüzde 26,95’lik hissesini aldığını duyurdu.

Kurumun yüzde 100 iştiraki olan İsveç’te kurulu Kervan International AB aracılığıyla gerçekleşen satın almada Kervan Gıda, ZPC Otmuchów'daki hisseleri 23,5 milyon Euro yüzde 100 şirket değeri üzerinden satın aldığı yüzde 64,93’lük kısmı için 13 milyon 258 bin 93,63 Euro ödedi. Şirket, PWC Odra’nın yüzde 26,95’lik hissesinin alımının 3,8 milyon Euro hisse değeri üzerinden gerçekleştiğini ve ödenen toplam bedelin 17 milyon 58 bin 93,63 Euro olduğunu açıkladı.

Kapasite yaklaşık yüzde 52 oranında arttı…

Çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştiren ZPC Otmuchów ve PWC Odra; 600’den fazla çalışanı ve 4 tane üretim tesisi ile yıllık 37 bin 707 ton üretim kapasitesine sahip. Satın alınan şirketlerin yüzde 48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırarak operasyonel verim sağlamayı ve bu sayede karlılığı yükseltmeyi hedefleyen Kervan Gıda ayrıca, gerçekleşen bu satın alım ile 72 bin 300 ton olan yıllık üretim kapasitesini de yaklaşık yüzde 52 oranında artırdı.