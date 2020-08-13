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KIA’da temassız servis hizmeti başladı

KIA, Online Bayi ve KIAFAN gibi dijital hizmetlerinin yanında servis sürecini de mobil kanallar üzerinden yürüterek temassız hizmet sunmaya başladı.

KIA’da temassız servis hizmeti başladı

KIA, Online Bayi ve KIAFAN gibi dijital hizmetlerinin yanında servis sürecini de mobil kanallar üzerinden yürüterek temassız hizmet sunmaya başladı. 
Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, Covid-19 salgını sürecinde birçok işlemi dijitale taşıyarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
 

KIA, Covid-19 salgını döneminde hayata geçirdiği dijital ve mobil çözümlerle hem müşterilerinin hem çalışanlarının sağlığını korumak için adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlatılan “KIAFAN” ve “Online Bayi” uygulamasıyla  KIA marka araç sahibi olmak isteyenlere birçok kolaylık sunan KIA, şimdi de servislerinde temassız sürece başladı.

KIA, “Temassız Servis Süreci” ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

Temassız Servis Süreci’nde bir SMS ile onay

Aracını KIA yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan KIA, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

KIA ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.


 

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