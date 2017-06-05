Kıdem tazminatında uzlaşma uyarısı

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sosyal tarafların üzerinde uzlaşmadığı bir kıdem tazminatı düzenlemesi hakikaten Türkiye'de ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yeterince sorun stoklarımız var, ülkenin yeterince gerginlik yaşayacağı çok sayıda sorunu var. Bu konuda da yeni bir gerginlik olsun istemiyoruz." dedi.

Arslan, Hak-İş tarafından bir otelde basın mensuplarına verilen iftarda, çalışma hayatına ilişkin gündemdeki konulara değindi.

CHP tarafından bugün düzenlenen Kıdem Tazminatı Çalıştayı'na katıldıklarını anımsatan Arslan, orada Hak-İş'in kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini dile getirdiklerini söyledi.

Arslan, işçilerin kıdem tazminatına ulaşamadıkları bir tablonun söz konusu olduğuna işaret ederek, mevcut kıdem tazminatı sistemindeki tavan uygulaması, 1 yıl koşulu ve istifa halinde yararlanamama nedeniyle işçilerin mağdur olduğunu kaydetti.

Hak-İş olarak söz konusu mağduriyetlerin giderileceği bir model istediklerini vurgulayan Arslan, "Hükümetin de bunu isteyip istemediğini açıkça bilmek istiyoruz. Herkes açık ve şeffaf olmalı." ifadelerini kullandı.

Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili çalışmalarının şeffaf olmadığını öne sürerek, "Şu ana kadar Üçlü Danışma Kurulu dahil, hükümet kanadından bize bir taslak, bir tasarı taslağı, bir kanun tasarısı ya da hükümetin yaptığı bir çalışma iletilmedi. Açıkçası olmayan bir taslak üzerinden bizi konuşmaya davet ediyorlar. Keşke bunun tasarısı elimizde olsaydı da bunun üzerinden konuşsaydık. Bir kısım medya kuruluşlarındaki sosyal güvenlikle ilgili yazıp çizenlerden konuyu öğreniyoruz. Bu asla doğru değil. Bizim eleştirimiz de bu zaten. Bu taslak oluşmasından önce sosyal tarafların konuyu müzakere etmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Hak kaybına neden olmayacak düzenlemeyi tartışabiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kıdem tazminatında yapılacak bir değişiklikte tüm tarafların mutabakatının dikkate alınacağı" yönündeki açıklamalarının kendileri için güvence olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Sosyal tarafların üzerinde uzlaşmadığı bir kıdem tazminatı düzenlemesi hakikaten Türkiye'de ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yeterince sorun stoklarımız var, ülkenin yeterince gerginlik yaşayacağı çok sayıda sorunu var. Bu konuda da yeni bir gerginlik olsun istemiyoruz. Müzakere etmek istiyoruz. Tarafların açık ve net olmasını istiyoruz. İşverenlerin açık olmasını olmasını istiyoruz. Hükümet kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmasını yaparken neden bunu getirmek istiyor, açıkça bilmek istiyoruz. Gerçekten işçilerin alamadığı kıdem tazminatından dolayı mı, yoksa başka bir şeyden dolayı mı? Bunu öğrenmek istiyoruz."

Arslan, kıdem tazminatı konusunda diğer konfederasyonlarla iş birliği içinde bulunmaya hazır olduklarını, hak kaybına neden olmayacak bir düzenlemeyi konuşup tartışabileceklerini söyledi.

- 15 Temmuz davasına müdahillik talebi

Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini anımsatan Arslan, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelip, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi ile taşeron işçilerin çerçeve sözleşmelerini görüşeceklerini bildirdi.

ILO'nun ekim ayındaki bölgesel toplantısının Türkiye'de yapılmaması için bazı çevrelerin OHAL gerekçesini öne sürdüğüne dikkati çeken Arslan, buna karşın Hak-İş'in, toplantının Türkiye'de yapılması için yoğun çaba gösterdiğini anlattı.

Arslan, 15 Temmuz ana darbe davasına da değinerek, Hak-İş olarak davaya müdahil olma talepleri bulunduğunu açıkladı. Bu taleplerinin olumlu karşılık bulacağına inandıklarını söyleyen Arslan, her çarşamba günü davanın görüldüğü Sincan'daki mahkeme önünde olacaklarını belirtti.

Hak-İş'in, davanın hem takipçisi hem de tarafı olacağını vurgulayan Arslan, "Bu davalar konusunda kamuoyunun daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerekiyor. Daha organize bir şekilde bu sürecin tamamlanması için kamuoyundan daha fazla destek ve ilgili istiyoruz." dedi.

İftara, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şahin, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Ali Cengiz Gül ve Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız da katıldı.