“KOBİ'ler tasarruf için start-up gibi hareket etmeli”

Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucusu Edenred`in sponsorluğunda “İnsan Yönetimi Zirvesi” PERYÖN Bursa tarafından Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Para Durumu ve Moneye Kurucusu Özlem Denizmen, “KOBİ’lerde tasarruf denilince ilk akla gelen çalışan sayısını azaltılması. Oysa gerçek tasarruf, kaynakların doğru kullanılması ile olur. Şirketlere kriz dönemlerinde Start Up’lar gibi hareket etmelerini öneriyorum. Start-up’ların pek parası yoktur ve ellerinde olanla geçinmeye çalışırlar. Bu da onları yenilikçi ve yaratıcı çözümler aramaya iter’ dedi.



Şirketlerin bütçeyi kısmak yerine Start Up’lar gibi yenilikçi çözümlere odaklanmasının önemine dikkat çeken Denizmen, “Sıfır bazlı bütçe gibi farklı bütçe yöntemleri denenebilir. Bizde bütçe yapılırken genellikle önceki yılın bütçesi temel alınır ve onun üzerinden çalışma yapılır. Geçen yıl bu projeye X lira harcadık, bu yıl bunun yüzde 20 ya da yüzde 30 altını harcayıp tasarruf edelim diye düşünülür. Oysa o projeyi sıfırdan ele alıp, bugünün şartlarına göre yeniden değerlendirmek ve analiz etmek gerekir. Tasarruf edilecekse de doğru kalemlerden tasarruf edilerek projenin sürekliliği sağlanır. Konuyu insan kaynakları açısından ise dünyada tasarruf için risk, planlama ve güven unsurlarını kurumlardan bireylere doğru yönlendiren yeni bir akım var. Çalışanı serbest bırakarak, harcamaları hatta izin sürelerini bile kendilerinin belirlemesine izin veriyor. Bu tarz yeni yaklaşımlar da değerlendirilebilir “dedi.



Nakit akışı kraldır



Kobi’ler için en önemli önceliğin nakit akışı olduğunu belirten Denizmen, “Wall Street’te çalışmaya başladığımda bizi eğitime aldılar ve ilk öğrettikleri cümle “nakit akışı annenizden bile önemlidir’ olmuştu. KOBİ’ler için de bulunduğumuz dönemde en önemli konu nakit akışıdır. Hatta kârdan bile önemlidir diyebiliriz. Elbette kâr edilmelidir ama kâr etmedi diye hiçbir KOBİ batmaz. Ama nakit akışını doğru yönetememek şirketlerin sonunu getirebilir. O yüzden ‘nakit akışı her şeyden önemlidir’ diyebiliriz”



Çalışanlar haftada 3 saat parasal konuları düşünüyor



Araştırmalara göre en iyi ekonomi koşullarda bile çalışanların iş yerinde haftada ortalama 3 saat parasal konuları düşündüğüne dikkat çeken Özlem Denizmen, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Çalışanları da düşünüp empati kurmak gerek; çalışanlar genellikle ihtiyaçları için toplu para istiyorlar. Öte yandan ‘parayı benim yerime devlet ya da çalıştığım kurum biriktirsin’ yaklaşımı var. Ancak birey kendi sorumluluğunu almalı ve geleceği için kendi biriktirmeli. Burada da devreye bireysel emeklilik konusu giriyor. Çalışan, bireysel emekliliği şeffaf bir süreç olarak görmüyor; her ay maaşından yapılan kesinti gözüyle bakıyor. Çalışanın bu konuda bilinçlendirilmesi gerekli. Bireysel emeklilikte en önemli konulardan biri portföy yönetimi. Bireyleri sigorta şirketlerini arayıp porföylerinin performansını sorgulamaya yönlendirmek gerek, bu konudaki ücretsiz danışmanlıklardan da yararlanmaları sağlanmalı” dedi.



Bölgenin en büyük İK organizasyonu olan PERYÖN, “İnsan Kaynakları Yönetim Zirvesi’nde insan kaynakları profesyonelleri, uzman konuşmacılar ve sektörün önde gelen firmaları bir araya geldi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nden gerçekleştirilen Zirve “Çalışanın Ortak Değeri Kültür” temasında gerçekleştirildi.