KOBİ'lerden yeni yılda yeni eleman alacak

İSTANBUL (AA) - İş ilanları ve iş bulma sitesi Eleman.net'in anketine göre, gelecek yıl KOBİ'lerin yüzde 94'ü yeni istihdam yaratmayı planlarken, büyük çoğunluğu da maaşlarda yüzde 6 ila 10 arasında zam yapacak.



AA muhabirinin, Eleman.net tarafından KOBİ ölçeğinde bin 600 firma yetkilisiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarından derlediği bilgilere göre, gelecek yıl yeni istihdam yaratmayı planlayan katılımcıların oranı yüzde 94 oldu.



Katılımcıların yüzde 50'si 1 ila 5 kişi arasında yeni istihdam yaratmayı planladığını belirtirken, 100'den fazla kişiye iş imkanı sağlayacağını bildirenlerin oranı yüzde 9 olarak belirlendi. Öte yandan katılımcıların yüzde 75'i yeni yılda zam yapacağını kaydetti.



Bu zammı yüzde 6 ila 10 arasında gerçekleştirmeyi planlayan katılımcıların oranı yüzde 53 ile çoğunluğu oluşturdu. Öte yandan gelecek yıl maaşlarda yüzde 10'un üzerinde artış yapacağını bildiren katılımcıların oranı ise yüzde 11 oldu. Katılımcıların kalan yüzde 36'sı ise yüzde 1 ila 5 arasında maaşlarda artırıma gitmeyi planladıklarını aktardı.



Gelecek yıl görünümüne ilişkin firma yetkililerinden yüzde 46'sı "olumlu", yüzde 10'u "olumsuz", yüzde 44'ü ise "belirsiz" şeklinde görüş bildirdi.



Anket sonuçları, gelecek yıl en çok istihdamın yüzde 12'yle "inşaat", yüzde 9'la "gıda" ve "bilgisayar/bilgi teknolojileri/internet", yüzde 7'yle "hizmetler" sektörlerinde sağlanacağını ortaya koydu.



"Ekonomide atılan adımlar, istihdama olumlu etki gösterecek"

AA muhabirine anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eleman.net Üst Yöneticisi Gökhan Duyarlar, 2017'nin yeni istihdam açısından son derece olumlu bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.



KOBİ'lerin sağlayacağı istihdam artışının, 2016'nın son çeyreğindeki düşüşün eski seviyelerine gelmesi olarak düşünülebileceğini belirten Duyarlar, "Son çeyrekte KOBİ'ler tarafından ertelenen büyüme hedeflerinin, ekonomik destekler ve piyasa koşullarının iyileşmesi ile yeniden hayata geçirileceğini, bunun da istihdama önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.



Duyarlar, bu yılın son çeyreğinde çok aktif olmayan iş arayanların, 2017'nin ilk çeyreğinde firmaların işe alımlarını artırmasıyla daha aktif hale geleceğini ifade etti.