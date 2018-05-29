KOBİ’ler İçin Rekabetin Yolu Dijital Dönüşümden Geçiyor

Sanayi 4.0 sürecinde KOBİ’lerin dijital dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için yol gösterici olmak amacıyla düzenlenen 1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nin “Yarına Hazır Olmak: Robotlar ve Bilişim Güvenliği” panelinde, CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı. KOBİ’lerin global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında Türkiye için olumlu sonuçlar yaratacağını hatırlatan Bizel, kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital fabrikalarda endüstriyel haberleşme hızının çok yüksek olması gerektiğini vurguladı. Bu noktada yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çeken Bizel, CC-Link’in verimli fabrika otomasyonu için hem kontrol hem de bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işlediğini belirtti. Bu sayede fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede bir Gigabit hızla haberleşebildiğini ifade eden Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link ile Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurguladı.



Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, “Akıllı Üretimle Küresel Rekabet” temasıyla, Sanayi 4.0 evresinde Türkiye'deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak güncel gelişmelere ışık tuttu. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, “Yarına Hazır Olmak: Robotlar ve Bilişim Güvenliği” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sanayi 4.0 ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control&Communication Link) hakkında bilgi aktaran Tolga Bizel, robot teknolojileri konusundaki son gelişmeleri de anlattı.



Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğini söyleyen Tolga Bizel, robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesinin önemine dikkat çekti. Bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiren CC-Link platformu hakkında bilgi veren Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurguladı.



KOBİ’ler global dijital üretim zincirine bağlanmalı



Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Bizel, “CLPA olarak, uzun yıllardır kamu tarafından desteklenerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının korunmasının yanı sıra büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiği görüşündeyiz. Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin, gelecekte daha da önem kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkezlerine dönüştürülmesi ve global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının yoğun rekabet ortamında ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Sanayi 4.0’ın temelinde hızlı haberleşme var



Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına bakıldığında; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir yapıdan söz edildiğini belirten Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı olarak robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağını ifade etti. Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makinelerin birbiriyle haberleşmesinin önemini vurgulayan Bizel, şu bilgileri aktardı;



“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında bant genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giriyor. CC‑Link uyumlu ürün üreticileri ve CC‑Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor. Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarının desteklenmesi için büyük potansiyele sahip.”



Üretimde maksimum verimlilik



Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek gerektiğini belirten Bizel, CC-Link IE gibi bir altyapısı olmayan üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermelerinin zorlaştığını vurguladı. CC-Link IE teknolojisinin, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliği mümkün kıldığını anlatan Bizel, “CC-Link IE, fabrika otomasyon teknolojileri üreticilerinin saha kısmındaki ürünlerinin birbirleri ile haberleşmesi için çok güçlü bir platform oluşturuyor. Aynı zamanda bu teknoloji, farklı üreticilere ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini sağlayacak kapasiteye de sahip” diyerek sözlerini tamamladı.









